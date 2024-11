Condé agradece apoio da torcida do Ceará e vibra com 7ª vitória seguida em casa: 'Motivo de orgulho'

O Ceará conquistou a sétima vitória em casa e continua firme na briga pelo acesso à Série A de 2025. Erick Pulga e Lucas Mugni marcaram os dois gols do Alvinegro diante do Avaí, na Arena Castelão. O técnico Léo Condé falou sobre a sequência positiva do time como mandante e ressaltou o apoio da torcida, que lotou o estádio neste domingo (3). Mais de 38 mil pessoas fizeram a festa nas arquibancadas, com direito a mosaico e luzes.

"É um número bastante expressivo se levarmos em consideração o equilíbrio que é o futebol brasileiro em qualquer divisão. Então, a gente conseguir sete vitórias seguidas em casa é motivo de orgulho. Acho que a gente conseguiu criar uma sinergia muito boa do time com a torcida. Sabemos que o futebol tem suas nuances dentro do jogo, cheio de particularidades. Às vezes você consegue fazer o gol rápido, às vezes demora um pouco mais como aconteceu hoje", avaliou o técnico.



"Mas a torcida está sempre junta ali mesmo nos momentos de adversidade, como foi no primeiro tempo. Ficamos um pouco ansiosos ali, tomamos algumas decisões erradas, o adversário também marcou bem. No segundo tempo, a gente conseguiu fazer o gol rápido. E a gente teve o controle total do jogo, tanto dentro de campo quanto fora, o torcedor veio junto. Tem sido um fator muito importante nessa caminhada de resultados positivos em casa", completou Léo Condé.

O Ceará está em quinto na tabela, com 57 pontos somados, apenas dois a menos que o Mirassol, quarto na zona de classificação para a elite do futebol brasileiro.

O próximo confronto do Alvinegro será contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, na próxima terça-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo é válido pela 36ª rodada da Série B.

