Má fase, com Machuca e sem destaque: como chega o Vélez para enfrentar o Fortaleza na Libertadores

As equipes se enfrentam nesta terça-feira (12), na Arena Castelão

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 14:08)
Jogada
Legenda: O Tricolor do Pici enfrenta o Vélez Sarsfield pelo jogo de ida das oitavas de final, nesta terça-feira (12), às 19h, na Arena Castelão.
Foto: Vélez

Em meio a um momento turbulento da temporada, o Fortaleza precisa redirecionar sua atenção à Copa Libertadores. O Tricolor do Pici enfrenta o Vélez Sarsfield pelo jogo de ida das oitavas de final, nesta terça-feira (12), às 19h, na Arena Castelão. O adversário do Leão chega com moral no torneio após passar em primeiro lugar no Grupo H, mas vive momento de mudanças no elenco e irregularidade no Campeonato Argentino. 

A delegação “hermana” chegou à capital cearense na noite deste domingo (10). O experiente técnico Guillermo Schelotto, ex-Boca Juniors e Lanús, terá alguns desfalques de jogadores importantes para o confronto. A principal baixa do Fortín será a ausência do capitão Agustín Bouzat, que sofreu uma lesão na panturrilha e deve ficar de fora por cerca de três semanas, perdendo, assim, tanto o confronto de ida quanto o de volta contra o Leão.

Outro desfalque certo é o de Diego Valdés, meia que foi alvo do Fortaleza no mercado de transferências e acabou acertando sua ida ao Vélez. O chileno ainda não fez sua estreia pela equipe e ficou de fora da viagem ao Brasil por conta de uma lesão, também na panturrilha.

Além disso, Álvaro Montoro, joia de 18 anos negociado com o Botafogo, e Thiago Fernández, atacante de 21 anos que está envolvido em uma possível transferência para o Villarreal/ESP, também são baixas importantes que o clube argentino sofreu durante a temporada.

Assim, a escalação deve ser: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana e Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro e Tomás Galván; Imanol Machuca, Maher Carrizo e Braian Romero. A tática principal usada por Schelotto é o 4-2-3-1.

Foto da escalação do Vélez
Legenda: Reprodução / Lineup11
Foto: Lineup 11


MOMENTO DO TIME

O Vélez, que se classificou sendo o campeão argentino na temporada 2024, chegou com moral às oitavas da Libertadores após passar em primeiro lugar no Grupo H, que tinha Olimpia/PAR, San Antonio/BOL e Peñarol/URU. Os argentinos foram líderes do grupo empatados com os uruguaios, ambos com 11 pontos.

Apesar da boa campanha na primeira fase da Libertadores, o cenário no Campeonato Argentino é outro. No Grupo B do Apertura, o Vélez soma apenas 14 pontos em 16 jogos: são apenas quatro vitórias, duas derrotas e dez empates. O time vem de três jogos sem vencer. Na última quinta-feira (7), o Fortín perdeu para o San Lorenzo, fora de casa, por 1 a 0.

ÚLTIMOS JOGOS DO VÉLEZ SARSFIELD-ARG
07/08 - San Lorenzo 1 x 0 Vélez (Campeonato Argentino)
26/07 - Vélez 0 x 0 Instituto (Campeonato Argentino)
19/07 - Platense 0 x 0 Vélez (Campeonato Argentino)
14/07 - Vélez 2 x 1 Tigre (Campeonato Argentino)
08/07 - Estudiantes 0 x 2 Vélez (Supercopa Internacional)

