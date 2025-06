Após negar Fortaleza, Valdés tem negociações avançadas com Vélez

Alvo do Fortaleza, Diego Valdés deve ir para o Vélez Sarsfield, adversário do Tricolor nas oitavas da Libertadores. As negociações entre o meia-atacante e o clube argentino estão bastante avançadas. A informação foi publicada pelo jornalista César Luis Merlo nesta quarta-feira (11).

Existe um acordo com o jogador, e o clube aguarda apenas uma resposta do América (MEX), onde ele atua há cinco anos. O prazo para a negociação ser fechada é até esta sexta-feira.

NEGOCIAÇÃO INTERROMPIDA

O atleta já havia acertado a questão financeira com o Fortaleza. No entanto, Valdés optou por não vir ao Tricolor por motivos familiares. O Leão do Pici havia feito proposta de cerca de R$ 17 milhões de reais (3 milhões de dólares) pelo meia.