Com paredão e Carnaval, Iguatu prepara clima de caldeirão para jogo decisivo contra o Ceará

O Ceará vai enfrentar mais um adversário no segundo jogo contra o Iguatu pelo Campeonato Cearense: o caldeirão da arquibancada. O clube e a torcida preparam aquela festa para incentivar o Azulão a conquistar a vaga na semifinal. Além de uma partida decisiva, o encontro é tido como evento na cidade do interior do estado, ansiosa para ver de perto um time da Série A do Brasileiro.

“O clima é de festa na cidade. De vir um time grande da Série A, que vai disputar a Sul-Americana… E, depois de conquistar vaga na Série D, o Iguatu pode fazer história outra vez com a chegada na semifinal. Talvez a gente coloque um paredão de pré-carnaval antes do jogo… Fumaça azul, batucada… Tudo que é permitido pela Federação, dentro do campeonato, o Iguatu está tentando providenciar”, disse Lima Alberto, presidente do clube.

A procura por ingressos é grande. Pessoas de cidades vizinhas também querem conferir o duelo. O Morenão tem capacidade para 3.300 pessoas. No entanto, em respeito ao decreto estadual com diretrizes de combate à covid, apenas 1.045 serão vendidos. Os preços são os mesmos aplicados na primeira partida, na Arena Castelão: R$40, 00 (inteira) e R$20,00 (meia).

O Azulão encarou o Vovô nesta terça-feira (22) e perdeu por 2 a 1. Mendoza e Zé Roberto marcaram para o Alvinegro. Na volta do intervalo, Davi descontou com um golaço. Apesar da vantagem no placar, o time de Tiago Nunes não construiu a vitória tranquila que almejava. E o Iguatu, mesmo com a derrota, mantém a esperança de um resultado favorável com o apoio da torcida. Por isso, recusou levar o segundo confronto para a Arena Castelão.

Legenda: Iguatu encara o Ceará em busca de vaga na semifinal do estadual. Foto: João Marcos Lima/Iguatu

“O time está confiante, o torcedor, a comissão… O clima está otimista. Acho que muitos não acreditaram no Iguatu. O Ceará é realmente uma grande equipe, mas o Iguatu está vivíssimo na competição e só depende dele. Iguatu provou que pode sim derrotar o Ceará em casa. Com alegria, mas com cautela, já que o favorito é o Ceará”, revelou o presidente do clube.

No histórico de confrontos entre as equipes, o Azulão nunca havia perdido para o Vovô até a partida desta terça-feira. Ao todo, são três vitórias, dois empates e uma derrota. Caso os donos da casa vençam por um gol de diferença, a partida vai para os pênaltis. As equipes voltam a se encontrar no Estádio Morenão, em Iguatu, às 17h45, do sábado (26).