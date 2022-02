Ceará x Iguatu: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Chegou o momento da estreia do Alvinegro no Campeonato Cearense. Com regulamento inédito, o Ceará inicia a sua caminhada no Estadual já na fase de mata-mata, e o primeiro jogo contra o Iguatu será já nesta terça-feira (22), às 20 horas, na Arena Castelão.

inter@

A partida de volta será já no sábado (26), que deverá ser realizada no estádio Morenão, em Iguatu, que fica 389 km de distância da capital cearense, já que o Azulão recusou oferta para mandar duelo decisivo contra o Ceará na Arena Castelão. O confronto vale classificação para a semifinal do Estadual.

Mudanças no Alvinegro

Legenda: O técnico Tiago Nunes já testou todas as combinações de volantes em 5 jogos na temporada Foto: THIAGO GADELHA

O técnico Tiago Nunes deve fazer mudanças no Ceará em relação ao time que iniciou o jogo do último sábado (19), contra o Atlético de Alagoinhas-BA, pela Copa do Nordeste. Como poupou vários titulares, o comandante alvinegro deverá mandar a campo força máxima para já construir um placar vantajoso e encaminhar a classificação na primeira partida.

Com isso, a tendência é que jogadores como João Ricardo, Luiz Otávio, Michel Macedo, Fernando Sobral, Vina, Mendoza e Zé Roberto sejam novamente titulares.

Mesmo focando na Copa do Nordeste neste início de ano, em Porangabuçu não há o pensamento de abrir mão do Estadual.

"Queremos brigar por títulos e conquista-los. Esse é o pensamento. Queremos fazer isso para o torcedor. Temos que ter ambição de querer ganhar sempre. Claro que temos adversários qualificados, mas nosso trabalho vem sendo bem feito e o foco tem que ser vencer; é o mínimo que podemos fazer pela instituição Ceará", disse o zagueiro Messias, que também deve iniciar jogando.

Iguatu

Adversário do Ceará, o Iguatu terminou a fase classificatória na 4ª posição, com 19 pontos conquistados em 14 jogos disputados. Até aqui, foram cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Um detalhe curioso é que o Azulão ostenta um tabu, já que nunca perdeu para o Alvinegro. No histórico geral, este será o sexto jogo entre as equipes, com três vitórias do Iguatu e dois empates.

O principal destaque do time comandado pelo técnico Washington Luiz é o atacante Romário, que já marcou sete gols e é o vice-artilheiro da competição, empatado com Ari, do Atlético-CE, e atrás apenas de Edson Cariús, que marcou oito vezes. Outro nome de destaque é o atacante Otacílio Marcos, que tem quatro gols.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Cearense - 2ª fase

Data: 22 de fevereiro de 2022

Hora: 20 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: NordesteFC, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Antônio Magno Lima Cordeiro

Assistentes: Arnaldo Rodrigues de Souza e José Moracy de Sousa e Silva

Escalações

Ceará

João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Fernando Sobral, Richardson, Lima e Mendoza; Vina e Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes

Iguatu

Léo; Talisson, Uesles, Marcondi e Elivelton; Dodó, Bruno Meneses, Hugo Freitas e Patuta; Romário e Romário Becker. Técnico: Washington Lui