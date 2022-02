Iguatu recusa oferta para mandar duelo decisivo contra o Ceará na Arena Castelão

Adversário do Ceará nas quartas de final do Campeonato Cearense, o Iguatu recusou a oferta do clube alvinegro de mandar a partida da volta na Arena Castelão. O duelo está marcado para o dia 26 de fevereiro (sábado), no Estádio Morenão, em Iguatu.

O Diário do Nordeste apurou que o Ceará enviou uma oferta - sem valores divulgados - ao Iguatu, com o intuito de garantir o duelo da volta na Arena Castelão. A proposta, no entanto, foi prontamente recusada pela diretoria do Azulão, em respeito aos patrocinadores e torcedores, além de evitar uma repercussão negativa para a equipe do Centro-Sul do Estado.

Para o Ceará, a medida visava diminuir o desgaste de locomoção para a partida contra o Iguatu pelo Campeonato Cearense, em virtude da sequência de jogos da equipe de Tiago Nunes pela Copa do Nordeste e, posteriormente, Copa do Brasil.

Campanha do Iguatu no Campeonato Cearense

Com cinco vitórias e quatro empates na 1ª fase do Campeonato Cearense, o Iguatu encerrou a disputa na 4ª colocação, assegurando o direito de disputar as quartas de final da competição, além de garantir vaga na Série D de 2023.

Pela frente, a equipe de Washington Luiz enfrenta o Ceará. Desde 2018 disputando a Série A do Estadual, com exceção de 2020, o Iguatu nunca perdeu para o Alvinegro de Porangabuçu.

Em 2018, o Azulão venceu o Ceará por 2 a 1. Na fase seguinte, empate em 1 a 1 entre as equipes. De lá para cá, nenhum confronto envolvendo os times aconteceu.