Tiago Nunes avalia vitória do Ceará contra o Iguatu e diz que equipe não foi “soberana”

O Ceará venceu o Iguatu no primeiro jogo das quartas de final do Cearense. Mendoza e Zé Roberto marcaram de pênalti para o Vovô no placar de 2 a 1. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira, na Arena Castelão. O grupo comandado por Tiago Nunes fez um primeiro tempo muito mais ofensivo e deixou a desejar na última etapa. Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador avaliou a atuação do grupo.

Tiago Nunes Técnico do Ceará “Tivemos uma atuação que deixamos a desejar. Não só no segundo tempo, mas no primeiro também. Mesmo com placar de 2 a 0, poderíamos ter tido uma atuação melhor. De maneira geral, a equipe não se apresentou bem. Temos que nos reorganizar. Em nenhum aspecto, hoje, a equipe foi soberana. Mesmo a equipe adversária não tendo grandes oportunidades, a gente deixou a desejar em performance. Principalmente comparando com a gente mesmo em outros momentos. Jogando em casa, a vitória veio, o resultado é importante, mas a atuação, no meu ponto de vista, deixou a desejar. E é responsabilidade totalmente minha. Nós temos que nos reorganizar rapidamente para fazer um jogo melhor no próximo sábado.”

Tiago Nunes Técnico do Ceará Tivemos oito chances de gol dentro do jogo, algumas no primeiro tempo e outras no segundo. Eu não penso que seja só pelas substituições. A equipe não foi bem. Os jogadores que saíram foram por razões técnicas, táticas e físicas, e colocar alguns jogadores, entender como eles estariam voltando. A equipe oscilou demais e fez um segundo tempo pior que o primeiro.

O Azulão cresceu no segundo tempo e diminuiu com um golaço de Davi. As equipes voltam a se enfrentar no Estádio Morenão, às 17h45 do sábado (26). O Vovô tem vantagem, mas o técnico espera uma partida dura na casa adversária.

“A equipe do Iguatu se apresentou muito bem, é organizada. Parabéns ao treinador Washington. Parabéns pela campanha toda. A gente espera um jogo dificílimo na volta. Vimos alguns jogos deles jogando em casa. A gente sabe o fator local deles, eles levam vantagem. A gente vai ter que ter um nível de concentração muito alto para fazer uma atuação compatível com a grandeza do Ceará e classificar para a semifinal.”

Sobre o que precisa arrumar na equipe, Tiago Nunes ressalta que o rendimento do grupo pode ser melhor e lembra que os desfalques influenciam no futebol apresentado em campo.

“Tem vários pontos a serem corrigidos e rapidamente. Nossa equipe ja apresentou futebol muito melhor. Tivemos também baixas importantes nas últimas semanas. Jogadores que estão de fora, que acabam também fazendo com que, em algum momento, o time sinta a sequência dos jogos. Ou até mesmo a carência técnica. Taticamente, a gente foi muito desorganizado. Fisicamente, sofremos também. A gente podia ter rendido muito melhor. Fizemos um planejamento para que a equipe estivesse mais descansada para esse jogo. Aprendizado sempre se tem. A gente tem que ter um nível de concentração alto, um respeito muito grande pelas equipes e, principalmente, saber que o futebol cobra caro no momento que você não está bem.”

Sobre o calendário e a quantidade de jogos, o técnico reforça o cuidado com os atletas na temporada que terá calendário cheio.

"Temos essa preocupação. Tivemos atletas que iniciaram a pré-temporada depois, alguns com Covid. Atletas que jogaram pouco, a gente tá tentando dar minutagem pra todo mundo nesse período inicial de preparação. Mas não fiquei satisfeito com o rendimento da equipe. Vocês, poucas vezes, me viram criticar a nossa equipe. Hoje, a crítica é todo mundo. É o treinador, a comissão técnica, o grupo de jogadores. Nós tínhamos que ter tido uma atuação melhor, compatível com a grandeza do Ceará, com as ambições que a gente tem."

Ao torcedor alvinegro que compareceu a Arena Castelão para apoiar o time, Tiago Nunes agradece.

“O recado é de agradecimento ao torcedor que veio nos prestigiar e incentivar, valorizar o campeonato estadual. Também um pedido de desculpas, porque poderíamos ter rendido mais. Nossa equipe tem potencial para isso. O torcedor já viu nessa temporada atuações melhores. Não podemos esquecer que vencemos o jogo, temos uma vantagem mínima e temos a obrigação de levar o Ceará para a próxima fase, mas respeitando o rival”, concluiu o técnico.