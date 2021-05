Com influência de Vojvoda, Fortaleza encara Crato para encaminhar classificação no Estadual

O Fortaleza Esporte Clube iniciou os trabalhos com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e tem a primeira missão sob influência do comandante: encarar o Crato nesta quarta-feira (12), às 21h45, no Raimundão, pelo Campeonato Cearense. O desafio é a mudança imediata de postura no elenco.

Isso porque as duas últimas exibições terminaram empatadas sem gol. Contra Pacajus e Ferroviário, time teve dificuldade na criação e não conseguiu o resultado positivo.

Legenda: O técnico Juan Pablo Vojvoda assina contrato até o fim de 2021 Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

O trunfo, no entanto, é a possibilidade de encaminhar classificação. Em 4º colocado, com oito pontos, tem a chance de assumir a vice-liderança e abrir vantagem para o Pacajus (5º) restando apenas duas rodadas para o encerramento da 2ª fase.

Pelo regulamento, o G-4 avança às semifinais, que serão realizadas em duelo único. O Fortaleza é o atual campeão estadual e busca um tricampeonato, se somados os títulos seguidos de 2019 e 2020.

Perfil

A formação titular é um mistério com a nova filosofia de trabalho de Vojvoda. O técnico costuma trabalhar com diferentes esquemas táticos, como o uso de três volantes ou de um centroavante fixo.

O Fortaleza não confirmou a presença do argentino à beira do gramado. Por conta de trâmites burocráticos, o nome não foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID). Em caso de impossibilidade, o auxiliar fixo Léo Porto pode assumir a equipe.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza "As características são que primeiro o torcedor se sinta identificado com a equipe, acredito que é o principal, uma equipe que mostre intensidade, dinâmica de jogo e que mostre também o que tem o futebol brasileiro, a alegria, o natural, isso é muito importante".

A tendência é de manutenção do esquema tático 4-3-3. A formação foi a mais utilizada ao longo da temporada, mas deve receber incremento de volantes com mais qualidade na armação, em estilo preferido pela comissão técnica recém-chegada.