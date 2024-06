Com gol de ex-Ceará, Santos perde a segunda seguida na Série B e fica empatado com o Vovô na tabela

O Santos perdeu para o Botafogo-SP por 2 a 1 na noite da última segunda-feira (3), em partida válida pela oitava rodada da Série B do Brasileirão 2024. Um dos gols da vitória do Botafogo-SP foi marcado pelo atacante Douglas Baggio, que já defendeu o Ceará.

O resultado marcou a segunda derrota consecutiva do Santos na Série B do Brasileirão. Na rodada anterior, o Alvinegro Praiano havia sido derrotado pelo América-MG, também por 2 a 1. Ao todo, o Peixe já perdeu três jogos na competição.

Agora o Santos ocupa a terceira colocação na tabela de classificação da Série B, somando 15 pontos após oito rodadas, a mesma pontuação de América-MG, atual quarto colocado, e Ceará, atual quinto colocado.

A configuração do G-4, porém, ainda pode mudar nesta terça-feira (4), com a partida do América-MG contra o Paysandu. Caso empate ou vença o jogo, o Coelho ultrapassa o Santos. Caso perca por 1 a 0, será ultrapassado pelo Ceará no saldo de gols.

CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B