Richard se reapresenta sob cuidados médicos, mas tem semana aberta para buscar recuperação

Substituído no intervalo da partida contra o Coritiba, o goleiro Richard ficou sob os cuidados do departamento médico na reapresentação do elenco alvinegro, nesta segunda-feira (3). Ele sente um desconforto muscular na coxa e terá uma semana para tentar ficar à disposição para encarar o Vila Nova-GO na próxima segunda (10).

O atleta deve fazer um exame de imagem nesta terça-feira para saber o tipo de lesão e qual o grau dela. Só com o resultado será possível ter uma expectativa do tempo de retorno. O tratamento iniciou ainda na sexta-feira (31), com a aplicação de gelo no local logo que o goleiro foi substituído.

A delegação do Vovô deverá seguir para Goiânia no sábado, portanto, Richard precisa ser liberado pelo departamento médico até lá ou será baixa para o Ceará. O técnico Vagner Mancini acredita que vai poder contar com o jogador e ressaltou o trabalho de recuperação que o time tem feito.

Nós chegamos em um ponto de preparação física e técnica do Ceará em que os atletas, quando sentem algum tipo de lesão, são lesões leves, porque eles estão altamente preparados, fortes. O nível de força, porque isso a gente tem como medir, está muito bom. Nesse sentido, mesmo quando a gente perde um jogador e dá impressão que ele vai ficar um ‘tempo x’ fora, acaba sendo reduzido até pela metade Vagner Mancini Técnico do Ceará

Ex-atleta, Mancini disse acreditar que o problema de Richard não chegue a ser lesão, mas apenas um desconforto e se mantém esperançoso: "Os atletas estão batendo no departamento médico e saindo com muita rapidez”.

Possíveis retornos

Além de Richard, a comissão técnica do Vovô tem a perspectiva de contar com outros atletas que estão em recuperação no departamento médico. O jovem Kaique, da base, está em transição e deve ficar à disposição.

Outro que pode aproveitar a semana aberta para ganhar condição de jogo é o zagueiro Matheus Felipe. Há duas semanas ele trata de um estiramento muscular na coxa esquerda e está na reta final da recuperação. O defensor é peça de confiança do técnico do Vovô.