Com Ceará na 3ª fase e Santos praticamente fora, Copa do Brasil tem quase todos os times definidos

A Copa do Brasil de 2024 já está com quase todos os seus participantes definidos. No total, 86 clubes já garantiram participação na edição do próximo ano. No momento, restam apenas seis vagas para completar a lista de times que vão brigar pelo título da competição. O Ceará, um dos representantes cearenses, foi campeão da Copa do Nordeste de 2023 e já está na terceira fase do torneio.

Junto ao Vovô na terceira fase, também estão garantidos Fluminense, campeão da Libertadores de 2023, Goiás, campeão da Copa Verde de 2023, São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, Vitória, consagrado recentemente como campeão da Série B, e Palmeiras, que confirmou posição no G-6 da Série A.

Quem se beneficiou com a classificação direta do Verdão foi o Corinthians, que garantiu sua vaga. O time paulista vivia a expectativa de participar da competição, após não ter garantido vaga via campeonato estadual.

Legenda: Santos precisa de "milagre" para disputar a Copa do Brasil de 2024. Foto: Raul Baretta / Santos FC

Por outro lado, a grande ausência do torneio deve ser o Santos, que fez uma campanha ruim no Paulistão desta temporada e não tem mais chances de G-6 no Brasileirão. A única chance do Peixe é se ele for o melhor colocado após o G-6. Hoje a posição é ocupada pelo Athletico-PR, com 51 pontos. O Santos tem 42 e restam 12 pontos em disputa.

COMO FUNCIONA A DEFINIÇÃO DOS TIMES CLASSIFICADOS?

1ª fase - 80 clubes garantem vaga via campeonatos ou copas estaduais

3ª fase - oito melhores classificados no Brasileirão, campeão da Copa do Brasil de 2023, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste e campeão da Copa Verde. TIMES JÁ CLASSIFICADOS PARA A 3ª FASE: Ceará (campeão da Copa do Nordeste 2023)

Fluminense (campeão da Libertadores 2023)

Goiás (campeão da Copa Verde 2023)

Palmeiras (vaga via Brasileirão)

São Paulo (campeão da Copa do Brasil 2023)

Vitória (campeão da Série B 2023) TIMES CLASSIFICADOS PARA A COPA DO BRASIL 2024 Ceará: Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Iguatu

Acre: Humaitá e Rio Branco

Alagoas: ASA, CRB e Murici

Amapá: Independente e Trem

Amazonas: Amazonas e Manauara

Bahia: Bahia, Itabuna, Jacuipense e Vitória

Distrito Federal: Brasiliense e Real Brasília

Espírito Santo: Nova Venécia e Real Noroeste

Goiás: Anápolis, Aparecidense, Atlético-GO e Goiás

Maranhão: Maranhão, Moto Club e Sampaio Corrêa

Mato Grosso: Cuiabá, Operário-VG e União Rondonópolis

Mato Grosso do Sul: Costa Rica e Operário-MS

Minas Gerais: América-MG, Athletic, Atlético-MG, Cruzeiro e Tombense

Pará: Águia de Marabá, Paysandu e Remo

Paraíba: Sousa e Treze

Paraná: Athletico-PR, Coritiba, FC Cascavel, Maringá e Operário-PR

Pernambuco: Petrolina, Retrô e Sport

Piauí: Fluminense-PI e River-PI

Rio de Janeiro: Audax-RJ, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Olaria, Vasco e Volta Redonda

Rio Grande do Norte: ABC e América-RN

Rio Grande do Sul: Caxias, Grêmio, Internacional, São Luiz e Ypiranga-RS

Rondônia: Ji-Paraná e Porto Velho

Roraima: GAS-RR e São Raimundo-RR

Santa Catarina: Brusque, Criciúma e campeão da Copa SC (Concórdia e Marcílio Dias fazem a final)

São Paulo: Água Santa, Bragantino, Corinthians, Ituano, Palmeiras, Portuguesa Santista, São Bernardo e São Paulo

Sergipe: Confiança e Itabaiana

Tocantins: Capital-TO e Tocantinópolis

CALENDÁRIO E PREMIAÇÃO

De acordo com o calendário divulgado pela CBF, a Copa do Brasil deve começar no dia 21 de fevereiro e ser finalizada com a decisão no dia 10 de novembro.

Já em relação aos valores distribuídos para cada clube, a tendência é que as cifras continuem as mesmas das utilizadas em 2023. Confira abaixo os valores: