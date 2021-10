Com acesso do Atlético-CE, Icasa ganha vaga para Série D; confira momento do futebol cearense

Com o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, garantido neste domingo (17) ao vencer a Ferroviária nos pênaltis, o Atlético-CE "abre uma nova vaga" para o Estado do Ceará na Série D de 2022. Caso não tivesse avançado, a Águia da Precabura disputaria novamente a 4ª divisão nacional, após encerrar o Campeonato Cearense - a distribuição de vagas ocorre pelos estaduais - na quarta colocação.

Entretanto, com a vaga assegurada na Série C, o Atlético-CE "cede a vaga" ao Icasa. O Verdão do Cariri encerrou a competição estadual na 7ª colocação e se junta a Crato e Pacajus. Ao todo, o Estado do Ceará terá três representantes na Série D de 2022.

Momento do futebol cearense

O bom momento do futebol local pode ser observado nos números de equipes disputando competições nacionais. Levando em consideração o Campeonato Estadual de 2021, dos dez participantes - incluindo os dois rebaixados à Série B do certame local (Guarany de Sobral e Barbalha) -, oito estarão representando o Estado do Ceará em três divisões.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza encaminhou a permanência ao vencer a Chapecoense no último sábado (16). O Ceará, por sua vez, figura na 14ª colocação, com 30 pontos, precisando de 15 para chegar na "pontuação mágica".

Estado do Ceará em competições nacionais em 2022

Série A: Ceará (até o momento) e Fortaleza

Ceará (até o momento) e Fortaleza Série C: Atlético-CE, Ferroviário e Floresta

Atlético-CE, Ferroviário e Floresta Série D: Crato, Icasa e Pacajus