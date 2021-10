Carlão brilha nos pênaltis, Atlético-CE vence Ferroviária e está classificado para a Série C de 2022

Em duelo de poucas oportunidades durante os 90 minutos, o Atlético-CE garantiu a classificação inédita para a Série C do Campeonato Brasileiro nas penalidades, ao vencer a Ferroviária-SP por 4 a 3. O goleiro Carlão defendeu quatro cobranças.

Com o triunfo obtido na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), a Águia da Precabura conquistou a vaga nas semifinais da Série D e, por consequência, o acesso à Série C do Brasileirão de 2022. A equipe se junta a Ferroviário a Floresta, representantes cearenses na terceira competição nacional mais importante do Brasil.

O adversário na semifinal será o Campinense, que garantiu vaga ao vencer o América-RN nas penalidades no último sábado (16). Os confrontos deverão acontecer entre os dias 23 e 24 de outubro (ida) e 30 e 31 de outubro (volta). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhará a tabela, com horário e local, posteriormente.

O jogo

Atuando em casa, a Ferroviária precisava de uma vitória simples, por qualquer placar, para garantir vaga na Série C do Campeonato Brasileiro, além de classificar-se para as semifinais da Série D.

Entretanto, diante de um adversário bem postado defensivamente, a equipe de Araraquara sofreu para criar oportunidades de gols. No jogo todo, apenas três que levaram perigo ao goleiro Carlão. Aos 8 minutos do 1° tempo, Júlio Vitor recebeu bom passe na área e finalizou, mas o arqueiro da Águia defendeu. Aos 13 do 2° tempo, Júlio Vitor acertou um canhão de fora da área, mas a bola saiu para fora.

A sequência de arremates da Ferroviária na etapa final teve fim com a conclusão de Gleyson. Após finalização de canhota, o goleiro Carlão salvou novamente a Águia da Precabura.

O time de Raimundo Wagner também não conseguiu criar boas oportunidades ao longo do jogo. O goleiro Saulo pouco interviu ao longo dos 90 minutos.

A igualdade no placar persistiu até o final do confronto, levando a decisão da vaga à Série C de 2022 para as penalidades.

Nas cobranças, Edgar, Hércules, Waldson e Claudivan marcaram para a Águia da Precabura, enquanto Léo Castro, Bernardo e Léo Rigo converteram para a Ferroviária.