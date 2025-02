Clássico das Cores: Ferroviário e Fortaleza se enfrentam três vezes seguidas em uma semana

Com a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense, no último sábado (22), o Ferroviário terá três encontros seguidos com o Fortaleza: dois confrontos no Manjadinho e um pela Copa do Nordeste, no intervalo de uma semana. A sequência de "Clássico das Cores" é vista com dificuldade pelo treinador coral Tiago Zorro. Entretanto, o técnico diz que o Ferroviário não chega com a sensação de jogo perdido e vai lutar até o fim pelo resultado positivo. Tiago comentou sobre os próximos jogos após a partida contra o Tirol. "Não acho que seja errado eu dizer, que vai ser difícil para nós. Mas também sei que nós somos conhecidos pelo time que nunca desiste. Portanto, nós não vamos desistir e não vamos vender o jogo, nem vamos dar o jogo. Vamos lutar, trabalhar com as nossas armas, tentar dificultar ao máximo pra o Fortaleza e sonhar", relatou.

Para Zorro, o Fortaleza é a melhor equipe da Série A do Brasileirão que ele viu jogar e o adversário mais difícil do Tubarão até aqui. O treinador tem ciência da sequência negativa vivida pelo Laion, que para ele, não pode ser vista como positiva, por saber que Juan Pablo Vojvoda trabalha para mudar o cenário. "Aquilo que eu vi de todos os times, e que eu vi de série A também, destes que nós temos defrontado (sic.), para mim [o Fortaleza] é o melhor time. Está no mau momento, é verdade. O que não é bom para nós, porque eles, certamente, mais cedo ou mais tarde irão virar a chave", explicou Tiago.

O treinador também comentou sobre o elenco do Laion, no qual ele também colocou a dificuldade como parâmetro diante dos confrontos. "É uma equipe com muita qualidade, que tem jogadores individualmente do melhor que há no País e que vamos ter muitas dificuldades", concluiu.

Veja sequência de jogos entre Ferroviário e Fortaleza:

Ferroviário x Fortaleza (Jogo de ida da Semifinal do Cearense): Dia 1º ou 2 de março;

Fortaleza x Ferroviário (5ª rodada da Copa do Nordeste): Dia 5 de março;

Fortaleza x Ferroviário (Jogo de volta da Semifinal do Cearense): Dia 8 ou 9 de março.