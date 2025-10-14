CEO do Fortaleza, Marcelo Paz convoca torcida para lotar Castelão em jogo contra o Vasco

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz convocou a torcida para comparecer ao duelo do Tricolor contra o Vasco, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 20 mil pessoas confirmaram presença na partida. O clube fez promoção de ingressos para o duelo decisivo na luta contra o rebaixamento.

"É um jogo importantíssimo, você sabe disso. Venho fazer o convite para que a gente esteja junto amanhã na Arena Castelão. "Vi a parcial, um pouco mais de 20.000 torcedores confirmados. É um bom público, porém podemos mais. Encher ainda mais Arena Castelão.", afirmou o CEO.

"Cada um de vocês é importante, cada grito, cada apoio, cada música cantada pelo Fortaleza. A gente sabe que precisamos estar juntos, unidos nessa caminhada, e o seu empenho a sua presença pode ser a diferença naquela dividida, naquela bola que bate na trave e entra a nosso favor, naquela lance que o nosso atleta vai com a garra um pouco a mais para que a gente possa juntos sair dessa situação", completou.

"O Fortaleza continua forte, continua unido e continua acreditando muito que vamos conseguir o nosso objetivo. Mas precisamos de você na arena. Repito, 20.000 já é um bom público, porém podemos mais", finalizou.

O Fortaleza está em 18º na tabela, com 24 pontos somados. O Tricolor do Pici encara o Vasco nesta quarta-feira (15), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.