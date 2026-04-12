Cearenses Joilson e Aline Prupru vencem a Maratona de Fortaleza
O evento ocorreu neste domingo (12), com percurso de ida e volta entre as avenidas Beira Mar e Maestro Lisboa
Os vencedores da 1ª edição de Maratona de Fortaleza foram Joilson e Aline Prupru. O evento ocorreu no início da manhã deste domingo (12), com percurso de ida e volta entre as avenidas Beira Mar, na Praia de Iracema, e Maestro Lisboa, na Sabiaguaba.
Com muita garra e determinação, Joilson e Aline cruzaram a linha de chegada com os tempos de 2h23min e 2h52min, respectivamente. Três mil pessoas participaram do percurso de 42 quilômetros.
300 anos de Fortaleza
Ao todo, o evento reuniu 10 mil corredores de todas as partes do Brasil e de outros países para celebrar os 300 anos da capital cearense, comemorados nesta segunda-feira (13).