Cearenses Joilson e Aline Prupru vencem a Maratona de Fortaleza

O evento ocorreu neste domingo (12), com percurso de ida e volta entre as avenidas Beira Mar e Maestro Lisboa

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
Legenda: Joilson completou a maratona com o tempo de 2h23min
Os vencedores da 1ª edição de Maratona de Fortaleza foram Joilson e Aline Prupru. O evento ocorreu no início da manhã deste domingo (12), com percurso de ida e volta entre as avenidas Beira Mar, na Praia de Iracema, e Maestro Lisboa, na Sabiaguaba.

Com muita garra e determinação, Joilson e Aline cruzaram a linha de chegada com os tempos de 2h23min e 2h52min, respectivamente. Três mil pessoas participaram do percurso de 42 quilômetros. 

Aline Prupru completou a maratona com o tempo de 2h52min
Legenda: Aline Prupru completou a maratona com o tempo de 2h52min
300 anos de Fortaleza

Ao todo, o evento reuniu 10 mil corredores de todas as partes do Brasil e de outros países para celebrar os 300 anos da capital cearense, comemorados nesta segunda-feira (13).

 

 

Joilson completou a maratona com o tempo de 2h23min

Jogada

Cearenses Joilson e Aline Prupru vencem a Maratona de Fortaleza

O evento ocorreu neste domingo (12), com percurso de ida e volta entre as avenidas Beira Mar e Maestro Lisboa

Crisneive Silveira Há 2 horas
