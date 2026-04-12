Corredor cearense que superou a tetraplegia participa da Maratona de Fortaleza

O ex-tetraplégico Paulo Cavalcante, de 42 anos, foi um dos participantes da Maratona de Fortaleza. Praticante de corridas de rua, o palestrante percorreu um trecho da prova deste domingo (12), na Av. Beira Mar - um exemplo de força de vontade.

O cearense nasceu com neurofibromatose, doença genética que provoca o crescimento de tumores pelo corpo. Aos 32 anos, ele ficou tetraplégico após uma compressão medular, mas a determinação fez com que recuperasse os movimentos e realizasse o sonho de participar de corridas de rua.

10 mil corredores

Ao todo, a Maratona de Fortaleza reuniu 10 mil corredores de todas as partes do Brasil e de outros países, no início da manhã deste domingo, para celebrar os 300 anos da capital cearense, comemorados nesta segunda-feira (13).