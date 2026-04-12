Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Corredor cearense que superou a tetraplegia participa da Maratona de Fortaleza

Paulo Cavalcante, de 42 anos, nasceu com neurofibromatose, doença genética que provoca o crescimento de tumores pelo corpo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 09:35)
Jogada

O ex-tetraplégico Paulo Cavalcante, de 42 anos, foi um dos participantes da Maratona de Fortaleza. Praticante de corridas de rua, o palestrante percorreu um trecho da prova deste domingo (12), na Av. Beira Mar - um exemplo de força de vontade.

O cearense nasceu com neurofibromatose, doença genética que provoca o crescimento de tumores pelo corpo. Aos 32 anos, ele ficou tetraplégico após uma compressão medular, mas a determinação fez com que recuperasse os movimentos e realizasse o sonho de participar de corridas de rua.

10 mil corredores

Ao todo, a Maratona de Fortaleza reuniu 10 mil corredores de todas as partes do Brasil e de outros países, no início da manhã deste domingo, para celebrar os 300 anos da capital cearense, comemorados nesta segunda-feira (13).

Assuntos Relacionados
tetraplégico

Jogada

Corredor cearense que superou a tetraplegia participa da Maratona de Fortaleza

Paulo Cavalcante, de 42 anos, nasceu com neurofibromatose, doença genética que provoca o crescimento de tumores pelo corpo

Redação Há 41 minutos
Joilson completou a maratona com o tempo de 2h23min

Jogada

Cearenses Joilson e Aline Prupru vencem a Maratona de Fortaleza

O evento ocorreu neste domingo (12), com percurso de ida e volta entre as avenidas Beira Mar e Maestro Lisboa

Crisneive Silveira Há 1 hora
A largada da prova de 42 km da Maratona de Fortaleza ocorreu às 4h

Jogada

Confira belas imagens da Maratona de Fortaleza na manhã deste domingo

Dez mil corredores participaram do evento, que marca os 300 anos de Fortaleza

Redação Há 2 horas
Fluminense x Flamengo

Jogada

Fluminense x Flamengo na Série A: veja horário, onde assistir e palpite

O clássico é válido pela 11ª rodada

Liuê Góis 12 de Abril de 2026
corinthians x palmeiras

Jogada

Corinthians x Palmeiras na Série A: veja horário, onde assistir e palpite

O clássico é válido pela 11ª rodada

Liuê Góis 12 de Abril de 2026
O prefeito Evandro Leitão (PT) foi um dos participantes da Maratona de Fortaleza

Jogada

Prefeito Evandro Leitão completa a prova dos 5 km da Maratona de Fortaleza

Ele correu ao lado de políticos como Léo Couto, Jade Romero e Guilherme Sampaio

Redação 12 de Abril de 2026