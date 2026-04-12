Confira belas imagens da Maratona de Fortaleza na manhã deste domingo

A Maratona de Fortaleza, realizada na manhã deste domingo (12), rendeu belas imagens. Com a largada da prova dos 42 quilômetros realizada às 4 horas, os competidores viveram a experiência de correr ainda sem luz do sol.

Confira imagens abaixo.

Fotografias de Thiago Gadelha e Fabiane de Paula/SVM.