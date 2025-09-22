Diário do Nordeste
Cearense feminino: veja tabela detalhada dos jogos da 1º rodada

Competição tem início neste sábado (27)

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Taça do Campeonato Cearense feminino.
Foto: Lucas Emanuel/FCF

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou, nesta segunda-feira (22), a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Cearense feminino. Seis equipes entram em campo na rodada inicial da competição. 

A competição tem início no dia 27 de setembro (sábado) e vai até 15 de novembro. As partidas da primeira rodada serão no CT Franzé Moraes, no CT Ribamar Bezerra e no Praxedão. 

VEJA A TABELA DA 1ª RODADA:

  • Ceará x São Gonçalo – 27/09 (sábado) - 15h - CT Franzé Moraes
  • Fortaleza x The Blessed - 27/09 (sábado) - 15h - CT Ribamar Bezerra
  • Hiroos x Movimenta - 27/09 (sábado) - 9h30 - CT Praxedão

FÓRMULA DE DISPUTA

Os sete clubes foram divididos em grupos por região. O Grupo A é formado por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed. Já o Grupo B é composto por R4, Hiroos Cariri e Movimenta. As quatro melhores equipes avançam para as semifinais, com o chaveamento da seguinte forma: 

  • Grupo C: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo B
  • Grupo D: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A
  • A Tabela Básica e o Regulamento Específico ainda serão divulgados pela entidade.

