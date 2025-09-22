Cearense feminino: veja tabela detalhada dos jogos da 1º rodada

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou, nesta segunda-feira (22), a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Cearense feminino. Seis equipes entram em campo na rodada inicial da competição.

A competição tem início no dia 27 de setembro (sábado) e vai até 15 de novembro. As partidas da primeira rodada serão no CT Franzé Moraes, no CT Ribamar Bezerra e no Praxedão.

VEJA A TABELA DA 1ª RODADA:

Ceará x São Gonçalo – 27/09 (sábado) - 15h - CT Franzé Moraes

Fortaleza x The Blessed - 27/09 (sábado) - 15h - CT Ribamar Bezerra

Hiroos x Movimenta - 27/09 (sábado) - 9h30 - CT Praxedão

FÓRMULA DE DISPUTA

Os sete clubes foram divididos em grupos por região. O Grupo A é formado por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed. Já o Grupo B é composto por R4, Hiroos Cariri e Movimenta. As quatro melhores equipes avançam para as semifinais, com o chaveamento da seguinte forma:

Grupo C: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo B

Grupo D: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A

A Tabela Básica e o Regulamento Específico ainda serão divulgados pela entidade.