Ceará x Mirassol: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de retomar o caminho das vitórias com o apoio do seu torcedor, o Ceará recebe o Mirassol-SP, nesta quarta (23), às 19h, pela 16ª rodada do Brasileirão. Apesar de situações diferentes nos últimos jogos, os dois times estão separados por apenas três pontos na tabela de classificação. O duelo acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

Com uma sequência de quatro derrotas e uma vitória nos últimos cinco jogos, o Ceará viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. O Alvinegro soma 18 pontos, 4 a mais que o Santos, primeiro time no Z-4. O time de Léo Condé perdeu para o Internacional na última rodada e conta com o trunfo de jogar em casa para mudar o cenário.

Já o Mirassol vive momento oposto, com quatro vitórias e dois empates nas últimas seis partidas. O Leão Caipira, como é conhecido o time paulista, só perdeu para Cruzeiro e Red Bull Bragantino na Série A. No sábado passado, a equipe aplicou 3 a 0 sobre o Santos e vem embalada para Fortaleza.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a rádio Verdinha FM 92.5 farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida também pelo Premiere, com imagem.

A DECISÃO PARA O VOZÃO

O duelo diante do Mirassol ganhou contornos de “final” para o Vozão devido a sequência no Brasileirão. Depois do time paulista, o Ceará encara Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo no final do primeiro turno. Com a aproximação da zona de rebaixamento, o time de Léo Condé quer somar três pontos em casa.

Para isso, o treinador terá o retorno de Lucas Mugni, que cumpriu suspensão diante do Internacional, e volta à titularidade do Alvinegro. Apesar disso, o Ceará tem o desfalque de Matheus Bahia, que tomou o terceiro amarelo e está fora da partida de hoje. Nícolas deve receber oportunidade na onzena inicial na lateral-esquerda.

Apesar de ter levado perigo à meta de Rochet e carimbado a bola duas vezes na trave do time colorado, o Ceará não conseguiu balançar as redes pelo segundo jogo consecutivo no Brasileirão. Com 14 gols marcados em 14 jogos, o Ceará divide com Grêmio, São Paulo e Internacional o posto de sexto pior ataque do Campeonato Brasileiro.

Pedro Raul é o artilheiro da equipe na competição com 6 gols, seguido por Galeano e Marllon que balançaram as redes duas vezes cada. Lucas Mugni, Aylon, Pedro Henrique e Matheus Araújo tem um tento assinalado cada na primeira divisão. O treinador alvinegro destacou o duelo diante do Mirassol e a força do Ceará em casa.

"Vamos buscar ser uma equipe impositiva. Temos capacidade de nos reorganizarmos para fazermos um jogo estruturado. Esperamos uma partida difícil, mas sabemos da nossa força jogando em casa e esperamos contar, mais uma vez, com o nosso torcedor para construirmos uma boa partida", ressalta o Condé. Léo Condé Técnico do Ceará

Um trunfo do Ceará na primeira divisão tem sido os jogos dentro de casa. A equipe de Porangabuçu tem o 10º melhor aproveitamento (61.9%) como mandante no Brasileirão, com 13 pontos somados na capital cearense. Outro fator essencial para isso, é a média de público, que o Vozão tem a sexta melhor (32.623) do Campeonato Brasileiro.

BOM MOMENTO DO LEÃO CAIPIRA

Sob comando de Rafael Guanaes, o time do interior de São Paulo vem surpreendendo na Série A. Em 13 partidas no Brasileirão, o Mirassol soma 21 pontos, com 5 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Os resultados negativos foram contra Red Bull Bragantino e Cruzeiro.

Junto com o Ceará, o Leão Caipira tem a sexta melhor defesa da competição com 13 gols sofridos até aqui. Com gols de Cristian, Reinaldo e Chico da Costa, o Mirassol bateu o Santos por 3 a 0, na última rodada. Depois da vitória, o treinador ressaltou o espírito do elenco do time Mirassolense.

"Independentemente dos resultados, a nossa essência é de cooperação. Uma equipe que tem caráter, que se doa um pelo outro. Não temos um Neymar, mas temos jogadores extremamente talentosos, com carreiras brilhantes, e que conseguem ser muito decisivos. Vamos continuar sendo o patinho feio, o chato, o caçula. Vai ser assim e tá ótimo, é assim que tem que ser mesmo. Com o pezinho no chão, trabalhando bastante, para que no fim das contas alguém diga que a gente surpreendeu", destaca Guanaes. Rafael Guanaes Técnico do Mirassol

Para o duelo diante do Ceará, o Mirassol tem duas baixas certas por suspensão. O lateral-direito Lucas Ramon tomou o terceiro amarelo e deve ser substituído por Daniel Borges naquele lado do campo. Outro que deve ter oportunidade na equipe é o zagueiro Gabriel Knesowitsch, que ficará com a vaga de João Victor, que foi expulso contra o Santos.

O destaque e artilheiro do Leão na Série A é o lateral-esquerdo Reinaldo, que tem sete gols marcados, um terço dos tentos assinalados pelo Mirassol na competição. O time tem o terceiro melhor ataque da competição com 21 gols feitos. Cristina, Gabriel, Daniel Borges, Edson Carioca e Chico da Costa balançaram as redes em duas oportunidades cada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Fernando Sobral (Lucas Lima), Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Carlos Eduardo (Negueba), Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

CEARÁ X MIRASSOL | FICHA TÉCNICA

Competição: 16ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 23/07/2025 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)

Quarto Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)