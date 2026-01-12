Ceará vence o Pinhalense, mantém 100% em casa e volta à liderança da Superliga B feminina
Equipe volta a jogar na sexta-feira (16), fora de casa
O Ceará superou o Pinhalense em mais uma rodada da Superliga B feminina de vôlei. Foi a quinta vitória do grupo comandado por Raphael Dantas. O duelo ocorreu no CFO, neste domingo (11). As alvinegras venceram o time adversário por 3 sets a 0 (25-15, 25-23 e 25-17). Com o resultado, a equipe volta para a liderança da competição, com 15 pontos somados. O treinador avaliou o desempenho do time, que venceu todas as partidas disputadas como mandante.
“A torcida compareceu, fiquei bem feliz porque a arquibancada estava bonita. Fizemos um primeiro set irrepreensível, praticamente brilhante. Fiquei amarrado no jogo porque as meninas cumpriram exatamente o que tínhamos programado. O treinador adversário, inteligentemente mudou a equipe, tivemos uma dificuldade para nos readaptar no segundo set, mas nos encontramos", avaliou Raphael.
"Fizemos ainda um grande terceiro set, mantendo os 100% de aproveitamento em casa. Vamos ser cada vez mais respeitados e estudados. E temos que manter o pé no chão para seguir evoluindo. E a nossa torcida está evoluindo também, cada vez mais faixas, mais pessoas", completou.
O próximo desafio do grupo alvinegro será diante do São Caetano. O duelo ocorrerá Às 19h30 (de Brasília), Ginásio Poliesportivo Milton Feijão, em São Caetano (SP), na sexta-feira (16).
JOGOS DO CEARÁ
- Ceará 3 x 0 Recife Vôlei
- Chapecó 3 x 2 Ceará
- Ceará 3 x 2 Flamengo
- Ceará 3 x 1 Ascade
- ASA 0 x 3 Ceará
- Ceará 3 x 0 Pinhalense
