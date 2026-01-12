Ceará vence o Pinhalense, mantém 100% em casa e volta à liderança da Superliga B feminina

O Ceará superou o Pinhalense em mais uma rodada da Superliga B feminina de vôlei. Foi a quinta vitória do grupo comandado por Raphael Dantas. O duelo ocorreu no CFO, neste domingo (11). As alvinegras venceram o time adversário por 3 sets a 0 (25-15, 25-23 e 25-17). Com o resultado, a equipe volta para a liderança da competição, com 15 pontos somados. O treinador avaliou o desempenho do time, que venceu todas as partidas disputadas como mandante.

“A torcida compareceu, fiquei bem feliz porque a arquibancada estava bonita. Fizemos um primeiro set irrepreensível, praticamente brilhante. Fiquei amarrado no jogo porque as meninas cumpriram exatamente o que tínhamos programado. O treinador adversário, inteligentemente mudou a equipe, tivemos uma dificuldade para nos readaptar no segundo set, mas nos encontramos", avaliou Raphael.

"Fizemos ainda um grande terceiro set, mantendo os 100% de aproveitamento em casa. Vamos ser cada vez mais respeitados e estudados. E temos que manter o pé no chão para seguir evoluindo. E a nossa torcida está evoluindo também, cada vez mais faixas, mais pessoas", completou.

O próximo desafio do grupo alvinegro será diante do São Caetano. O duelo ocorrerá Às 19h30 (de Brasília), Ginásio Poliesportivo Milton Feijão, em São Caetano (SP), na sexta-feira (16).

JOGOS DO CEARÁ

Ceará 3 x 0 Recife Vôlei Chapecó 3 x 2 Ceará Ceará 3 x 2 Flamengo Ceará 3 x 1 Ascade ASA 0 x 3 Ceará Ceará 3 x 0 Pinhalense