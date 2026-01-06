Diário do Nordeste
Ceará vence o ASA fora de casa e assume a liderança da Superliga B feminina

Equipe volta a jogar no dia 11 de janeiro, no CFO

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará vence o ASA e assume liderança da Superliga B.
Foto: Maria Clara Berguer

O Ceará venceu mais uma nesta terça-feira (6) e assumiu a liderança da Superliga B feminina de vôlei. A equipe comandada pelo técnico Raphael Dantas superou o ASA Alumínio por 3 sets a 0 fora de casa. A partida ocorreu no Ginásio da AABB de Campinas, em São Paulo, em duelo válido pela 5ª rodada da competição.

O grupo alvinegro superou as adversárias com particias de 21-25, 17-25 e 30-32. Assim, o time chega aos 12 pontos somados na tabela. Esta foi a quarta vitória da equipe cearense em cinco jogos disputados, e a primeira como visitante.

Para seguir na liderança, precisa que Abel Moda Vôlei e o Pinheiros, adversários diretos, percam seus confrontos. O próximo duelo será contra o Pinhalense (SP), no dia 11 de janeiro. A partida será disputada no Centro de Formação Olímpica (CFO), a partir das 18h (de Brasília).

