Ceará vai disputar a Superliga B feminina de vôlei 2025/26 pelo segundo ano consecutivo

O Ceará vai disputar mais uma edição da Superliga B feminina de vôlei. A participação da equipe na edição 2025/26 foi confirmada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). O grupo vai representar o estado pelo segundo ano seguido na competição que dá vaga de acesso à elite nacional da modalidade. Raphael Dantas vai seguir no comando do time.

"Estou feliz em continuar. A ideia é fortalecer e solidificar a modalidade junto à torcida do Ceará e o povo cearense. Estamos mais experientes e com tempo para planejar bem. A expectativa é fazer uma campanha superior a da temporada passada, onde finalizamos a participação nas quartas de final", afirmou o treinador.

Galba Ribeiro, Mário Neves e Igor Fragoso serão os auxiliares. Leonardo Feitosa (coordenador), Cristina Fragoso (supervisora), Flávio Júnior (preparador físico) e Aroldo Neto (fisioterapeuta) completam o staff.

"Foi um projeto que iniciamos no ano passado, saindo da Superliga C para a Superliga B. Conseguimos desenvolver o esporte no Ceará e o torcedor abraçou. Tivemos recordes de públicos, com ingressos esgotados em vários jogos. Estamos no processo de montagem da equipe, avaliando o mercado. As atletas sabem o peso de vestir a camisa do Ceará, querem vir jogar aqui, principalmente pelo apoio da torcida", destacou Andrade Neto, diretor de esportes olímpicos do clube.

A Superliga B vai começar somente em dezembro. Antes, as alvinegras vão disputar o Campeonato Cearense da modalidade. Na edição anterior, a equipe fez uma campanha com oito vitórias e sete derrotas.