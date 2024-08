Ceará termina 1º turno da Série B como melhor ataque da competição; veja ranking

O Ceará tem o ataque mais positivo da Série B de 2024 ao final do 1º turno. Após a vitória do Alvinegro sobre o Guarani por 3 a 1, o Vovô passou a liderar a estatística com 31 gols marcados. O segundo colocado na contagem é o Santos, com um gol marcado a menos que o Vovô. Erick Pulga, que marcou dois gols na vitória sobre o Bugre, assumiu a artilharia do Ceará, com 6 gols marcados. Logo atrás dele estão o atacante Saulo Mineiro e o meia Lourenço, ambos com 5 gols marcados.

O Alvinegro, que com o triunfo subiu para a sexta posição na tabela, alcançou a marca numa campanha com oito vitórias, cinco empates e seis derrotas em 19 partidas disputadas. Completam a lista de ataques mais positivos: Goiás, com 25, América-MG e Ponte Preta, com 23 tentos marcados.

O Ceará volta a campo na próxima segunda-feira (12), quando enfrenta o Goiás, na Serrinha, em Goiás. O duelo, que marca o início do 2º turno da competição, terá início às 21h (de Brasília).

MELHORES ATAQUES DO PRIMEIRO TURNO