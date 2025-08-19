Ceará terá desfalques contra o Bahia na Copa do Nordeste; veja provável escalação

O zagueiro Marcos Victor, titular do Ceará na vitória sobre o RB Bragantino, não pode enfrentar o Bahia, por força contratual, e é desfalque certo no Vovô para a semifinal da Copa do Nordeste, que será disputada nesta quarta-feira (20), em Salvador (BA).

O lateral-esquerdo Matheus Bahia também não poderá entrar em campo pelo mesmo motivo de Marcos Victor, além de ainda estar em tratamento no departamento médico por conta de um trauma no joelho. Fernando Miguel e Fernandinho também devem seguir fora.

A dúvida fica por conta do retorno do atacante Pedro Henrique ao time. Ele foi desfalque na partida contra o Palmeiras, por conta de uma virose, mas não foi relacionado para o jogo contra o RB Bragantino, mesmo sem aparecer no balanço do departamento médico.

Legenda: Pedro Henrique, atacante do Ceará. Foto: Davi Rocha / SVM

Os novos reforços anunciados pelo Ceará nesta janela de transferências também não poderão atuar na partida, já que o prazo para inscrição na Copa do Nordeste fora encerrado. Vina, Rodriguinho, Zanocelo e Paulo Baya, portanto, são ausências certas.

Diante das ausências, o técnico Léo Condé deve levar a campo a seguinte escalação titular: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul.

Bahia e Ceará entram em campo nesta quarta-feira (20), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para disputar a partida única das semifinais da Copa do Nordeste, valendo uma vaga na grande final do torneio regional.