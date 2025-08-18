Herói do acesso, Baya é apresentado e fala sobre negociação com Ceará e parceria com Pedro Raul

Mesmo já tendo estreado no Ceará, Paulo Baya foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (18) em coletiva de imprensa no CT de Porangabuçu, ao lado de Haroldo Martins, CEO de Futebol, e Lucas Drubscky, Executivo de Futebol do Vovô. Assumindo a camisa 17, o atacante falou sobre a novela da negociação com Alvinegro, comentou sobre sua posição favorita, projetou a parceria com Pedro Raul e também relembrou o gol pelo Goiás que contribuiu no acesso do Ceará.

Legenda: Na última rodada da Série B, Paulo Baya fez o gol do Goiás sobre o Novorizontino Foto: Rosiron Rodrigues/ Divulgação Goiás

Recebi inúmeras mensagens de muito carinho do torcedor do Ceará. Aquele foi um momento em que o Goiás estava vivendo uma grande fase no campeonato, vinha de oito jogos sem perder e sem tomar gols. Por mais que a gente não estivesse disputando mais nada, não queria abrir mão da boa fase que estávamos vivendo, e eu também atravessava um ótimo momento de gols e assistências. Por isso, procurei manter os números, que seriam bons para mim e para todos. Fui feliz juntamente com o Dieguinho, conseguimos fazer um grande jogo e concluir bem aquela oportunidade. Fico feliz hoje em estar aqui, ter feito o gol do acesso e ainda mais feliz pelo carinho e pela recepção dos torcedores. Paulo Baya Atacante do Ceará

O Vovô anuncia a contratação de Baya, que chega por empréstimo do Primavera de São Paulo, após uma negociação envolvendo também o Fluminense, seu antigo clube. O atacante comentou sobre bastidores da negociação, que se estendeu até o anúncio oficial.

Faltava a liberação do o Fluminense já tinha liberado só faltava a liberação. Entretanto, o professor naquele momento contava comigo e esperava uma evolução no mercado do Fluminense. Então houve essa essa evolução e na semana passada, foi quando se concretizou aqui a minha vinda pro Ceará. Houve a liberação e hoje eu tô aqui representando esse grande clube. Baya Ponta do Ceará

Durante a entrevista de apresentação, Baya foi perguntado por Samuel Conrado, setorista do Ceará, sobre sua preferência em campo. Direto, o ponta respondeu que já conversou com Léo Condé e que tem como principal característica atuar pelo lado esquerdo, posição em que disputará espaço com Pedro Henrique e Aylon.

"Conversei com o professor e gente teve essa conversa. Falei para ele que eu jogo do lado esquerdo, do lado direito mas que minha preferência seria do lado esquerdo. Até porque tem a preferência do chute que é uma especialidade minha, mas estou disposto a jogar onde o professor preferir me usar e tô disposto a ajudar a equipe, meus companheiros, ajudar o Ceará. O que professor estiver disposto, estamos à disposição dele.

Legenda: Paulo Baya estreou na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino pela 20ª rodada da Série A Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Parceria com Pedro Raul

Quase estreando com assistência para Pedro Raul na vitória alvinegra sobre o Bragantino — quando cruzou para o camisa 9 cabecear com perigo, mas Cleiton fez grande defesa —, o ponta projetou a parceria com o artilheiro do Vovô na temporada.

"É bastante importante a gente ter um centravante como Pedro Raul dentro da área. É algo que pode dar muito resultado positivamente, é trabalhar duro para isso para fazer as coisas acontecerem e usar o que eu tenho de melhor e com a presença do Pedro Raul na área. Eu acho que tem tudo para dar certo essa parceria", finalizou o ponta.

* Sob supervisão de Walber Freitas