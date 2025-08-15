Ceará anuncia atacante Paulo Baya, ex-Fluminense

O atacante Paulo Baya é o novo reforço do Ceará. O jogador foi anunciado oficialmente pelo Alvinegro nesta sexta-feira (15) e chega por empréstimo até o fim do ano. Ele vem emprestado pelo Primavera (SP) após passagem pelo Fluminense.

Ele estava emprestado ao Fluminense até o fim do ano, mas o time carioca devolveu o jogador ao Primavera para que ele fosse emprestado ao Ceará.

No time carioca, ele disputou 17 partidas, tendo assinalado dois gols e uma assistência.

Melhor momento da carreira

Melhor momento da carreira de Baya foi na temporada 2024 quando defendeu o Goiás. Pelo clube esmeraldino, disputou 52 partidas, com 19 gols marcados e seis assistências, totalizando 25 participações em tentos dos goianos.

Quarto reforço

O atacante chega ao Ceará para reforçar o ataque alvinegro. Paulo Baya é a quarta contratação para a sequência da temporada. Anteriormente, o clube anunciou o retorno do meia-atacante Vina e as chegadas do meio-campista Vinicius Zanocelo e do atacante Rodriguinho.

Paulo Baya | Ficha Técnica

Nome: Paulo Henrique Silva Ribeiro (Paulo Baya)

Data de nascimento: 26/07/1999 (26 anos)

Clubes onde passou: FC Cascavel (PR), Ventforet Kofu (JAP), Avaí (SC), Brusque (SC), Primavera (SP), Ponte Preta (SP), Goiás (GO) e Fluminense (RJ)