Ceará anuncia atacante Paulo Baya, ex-Fluminense

Jogador chega por empréstimo até o fim do ano, vindo do Primavera (SP)

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:43)
Jogada
Legenda: Paulo Baya chega ao Ceará após passagem pelo Fluminense
Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O atacante Paulo Baya é o novo reforço do Ceará. O jogador foi anunciado oficialmente pelo Alvinegro nesta sexta-feira (15) e chega por empréstimo até o fim do ano. Ele vem emprestado pelo Primavera (SP) após passagem pelo Fluminense.

Ele estava emprestado ao Fluminense até o fim do ano, mas o time carioca devolveu o jogador ao Primavera para que ele fosse emprestado ao Ceará.

No time carioca, ele disputou 17 partidas, tendo assinalado dois gols e uma assistência. 

Melhor momento da carreira

Melhor momento da carreira de Baya foi na temporada 2024 quando defendeu o Goiás. Pelo clube esmeraldino, disputou 52 partidas, com 19 gols marcados e seis assistências, totalizando 25 participações em tentos dos goianos.

Quarto reforço

O atacante chega ao Ceará para reforçar o ataque alvinegro. Paulo Baya é a quarta contratação para a sequência da temporada. Anteriormente, o clube anunciou o retorno do meia-atacante Vina e as chegadas do meio-campista Vinicius Zanocelo e do atacante Rodriguinho.

Paulo Baya | Ficha Técnica

Nome: Paulo Henrique Silva Ribeiro (Paulo Baya)
Data de nascimento: 26/07/1999 (26 anos)
Clubes onde passou: FC Cascavel (PR), Ventforet Kofu (JAP), Avaí (SC), Brusque (SC), Primavera (SP), Ponte Preta (SP), Goiás (GO) e Fluminense (RJ)

