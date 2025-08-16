Diário do Nordeste
Condé celebra vitória do Ceará e exalta campanha na Série A: ‘momento bastante positivo’

Vovô venceu o RB Bragantino na Arena Castelão, com gol do atacante Aylon

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 19:01)
Legenda: Léo Condé durante Ceará x RB Bragantino na Série A do Brasileirão
Foto: Ismael Soares/SVM

Léo Condé, técnico do Ceará, celebrou a vitória de sua equipe sobre o RB Bragantino neste sábado (16), pela Série A do Brasileirão 2025. O treinador concedeu entrevista coletiva após a partida e comemorou os três pontos conquistados pelo Vovô no Castelão.

“Uma vitória muito importante para a gente, nesse campeonato tão difícil, contra um bom adversário”, disse Léo Condé na entrevista. Com o resultado, o Vovô chegou aos 25 pontos, ocupando atualmente a décima colocação na tabela.

Foto de Aylon durante Ceará x RB Bragantino na Série A do Brasileirão
Legenda: Aylon durante Ceará x RB Bragantino na Série A do Brasileirão
Foto: Ismael Soares/SVM

Não tem como negar que é uma campanha sólida para um time que está voltando da segunda divisão. Fez um primeiro turno consistente, abrimos o segundo com uma pontuação bastante expressiva. Só que o campeonato é perigoso, traiçoeiro, a gente vai jogo a jogo, passo a passo. Mas não resta dúvida que é um momento bastante positivo nosso, na temporada como um todo, mas a gente está sempre focado no próximo jogo.
Léo Condé
Técnico do Ceará

O treinador fez questão de destacar também a atuação do seu sistema defensivo na partida contra o RB Bragantino, quando saiu sem ser vazado. Duas mudanças foram feitas: Nicolas na vaga de Matheus Bahia, lesionado, e Marcos Victor no lugar de Marllon.

“De um modo geral, uma partida muito positiva nossa defensivamente, que acho que foi um fator primordial para a gente conseguir a vitória”, concluiu o treinador. O Ceará volta a campo na quarta-feira (20), pela Copa do Nordeste, contra o Bahia.

