Ceará tem dois retornos certos e um desfalque no time titular para encarar o General Caballero

A boa vitória por 2 a 0 sobre a Tombense-MG, no jogo de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil, deixou o Ceará com a classificação às oitavas de final bem encaminhada. O Vovô agora volta as atenções para a Copa Sul-Americana. Na terça-feira (26), o Alvinegro encara o General Caballero, no Paraguai, e o técnico Dorival Júnior já sabe que terá dois retornos certos e uma ausência no time titular.

O lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o volante Richard, que ficaram de fora da partida pela Copa do Brasil, viajam e se juntam à delegação no Rio de Janeiro.

Em decorrência de desgaste físico, eles foram poupados da partida contra os mineiros, mas ficam novamente disponíveis para o duelo internacional e tudo indica que serão titulares.

Por outro lado, o meia Léo Rafael, que foi titular no último jogo, mas teve lesão muscular, está fora. O zagueiro Luiz Otávio (mialgia na panturrilha esquerda) e o volante Richardson (lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda) também seguem como desfalques.

Programação alvinegra

O Ceará não retorna para a capital cearense antes do jogo. Nesta quinta-feira (21), a delegação foi de Muriaé até o Rio de Janeiro, onde permanecerá até domingo (24) e realizará dois treinamentos.

Pela manhã, segue em voo direto para Assunção, no Paraguai, onde realizará treinamento no início da noite do mesmo dia e também na segunda-feira (25), véspera da partida.