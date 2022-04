Ceará tem alto índice de expulsões e preocupa Dorival; veja balanço de cartões com o treinador

O Ceará conseguiu resultados importantes em 2022 sob o comando de Dorival Júnior. Desde a chegada do treinador, a equipe venceu quatro dos cinco jogos que disputou, com aproveitamento de 80%. O problema: o alto número de cartões.

Até o momento, o Vovô teve quatro atletas expulsos, além de somar 17 amarelos. A situação ligou o alerta da comissão técnica, com Dorival ressaltando que isso se torna uma dificuldade a mais dentro de campo.

"É um fator que tem desequilibrado e comprometido. Pode gerar um prejuízo maior, a falta de um atleta tem peso significativo e não podemos ficar com esse tipo de situação todo momento. Lógico que foge ao controle do treinador, a reação em campo é diferente e são momentos únicos de cada um, mas precisamos melhorar a comunicação para isso encerrar”, afirmou.

O último episódio foi na vitória por 2 a 0 contra o Tombense-MG, fora de casa, nesta quarta (20), pela 3ª fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o zagueiro Messias recebeu um vermelho aos 5 do 2º tempo.

A primeira advertência foi no triunfo diante do Independiente, da Argentina, por 2 a 1, na Copa Sul-Americana. O lateral-esquerdo Nino Paraíba foi expulso na Arena Castelão, aos 17 do 2º tempo.

Confira balanço de cartões da Era Dorival no Ceará

Tombense 0x2 Ceará | Copa do Brasil

Cartões amarelos: 4 (Gabriel Lacerda, Geovane, Léo Rafael e Richard).

Cartões vermelhos: 1 (Messias).

Ceará 1x3 Botafogo | Série A do Brasileiro

Cartões amarelos: 1 (Bruno Pacheco).

Cartões vermelhos: 1 (Lima).

La Guaira-VEN 0x2 Ceará | Copa Sul-Americana

Cartões amarelos: 1 (Richard Coelho).

Palmeiras 2x3 Ceará | Série A do Brasileiro

Cartões amarelos: 8 (Nino Paraíba, Luiz Otávio, Geovane, Richard Coelho, Rodrigo Lindoso, Erick, Mendoza e Iury Castilho).

Cartões vermelhos: 1 (Vina).

Ceará 2x1 Independiente-ARG | Copa Sul-Americana

Cartões amarelos: 3 (Bruno Pacheco, Fernando Sobral e Mendoza).

Cartões vermelhos: 1 (Nino Paraíba).