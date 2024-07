Ceará pode ter retornos de Barceló, Recalde e Richardson contra o Paysandu

Facundo Barceló, Jorge Recalde e Richardson podem voltar a ser relacionados pelo Ceará na partida contra o Paysandu, pela Série B do Brasileirão 2024. Os três jogadores voltaram a treinar com o grupo e podem ser novidades no jogo da próxima sexta-feira (12).

O volante Richardson tratava de uma fascite plantar bilateral, o meia-atacante Jorge Recalde tratava de uma lesão muscular na panturrilha direita e o centroavante Facundo Barceló tratava de uma lesão muscular no adutor direito.

Legenda: Recalde durante Ceará x Maracanã Foto: Fabiane de Paula/SVM

Ainda não há a confirmação que os três jogadores serão relacionados contra o Paysandu, mas a expectativa é que sejam reavaliados ao longo da semana e que, estão plenamente recuperados das lesões, sejam opções para o técnico Léo Condé.

Paysandu e Ceará entram em campo na próxima sexta-feira (12), às 21h30 de Brasília, no estádio Curuzu, em Belém (PA), para disputar a 15ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.