Ceará pode entrar no G-4 da Série B se vencer o Coritiba; veja cenário

O Ceará tem uma nova oportunidade de entrar no G-4 da Série B de 2024 nesta quarta-feira (18). Às 21h30, o time alvinegro encara o Coritiba, no Couto Pereira-PR, pela 27ª rodada, com um cenário que pode ser favorável a depender de outros dois resultados: as derrotas de Sport e Vila Nova.

Na tabela de classificação, o Vovô está na 6ª posição, com 39 pontos - três de distância para o G-4. A zona é aberta pelo Sport, que tem 42, mesma pontuação do Vila Nova, que está na 5ª colocação.

Legenda: O Ceará está na 7ª posição da Série B, com 39 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Logo, se o Ceará vencer e os clubes perderem, entrará no G-4 por igualar a pontuação e superá-los no saldo. Esse panorama também existiu na 26ª rodada, mas o Vovô perdeu para a Chapecoense.

Por isso, a pressão aumenta. Os comandados do técnico Léo Condé precisam dar uma resposta em termos de resultado para permanecer na briga pelo acesso. O detalhe do processo é que tanto Sport como Vila Nova entram em campo antes do Vovô, que já saberá do cenário no momento da partida.

Jogos desta quarta-feira (18) na 27ª rodada da Série B