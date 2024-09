Chapecoense x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de manter sequência positiva na Série B, o Ceará encara a Chapecoense, neste domingo (15), às 18h30, pela 26ª rodada da Série B. As equipes vivem situações distintas na tabela, o Vovô quer consolidar o bom momento, enquanto o time alviverde amarga a zona de rebaixamento. O confronto acontece na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

Veja também Jogada Ceará embarca com baixas entre titulares para encarar a Chapecoense na Série B Jogada Ceará tem segundo melhor aproveitamento da Série B nas últimas dez rodadas; veja números Jogada Richard avalia sequência positiva do Ceará na Série B: ‘chave do trabalho de Condé é o equilíbrio’ Jogada DM do Ceará: Retornos de atletas lesionados e "estrutura de seleção" | Cearácast

O Alvinegro chega para o duelo com uma sequência de quatro jogos sem derrota, com três vitórias e um empate. Na última rodada, o Vozão bateu o Operário-PR por 2 a 1, com gols de Aylon e Erick Pulga, dentro de casa. O time de Léo Condé soma agora 39 pontos e quer entrar no G-4 na reta final da segundona.

A Chapecoense também chega para o confronto com expectativa de reagir na competição, depois de vencer a Ponte Preta por 2 a 0, no Moisés Lucarelli. Antes do último resultado, em Campinas, a equipe vinha de jejum negativo com dez jogos sem vitória. O time catarinense está na zona de rebaixamento com apenas 25 pontos somados até aqui.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

AUSÊNCIAS NO VOZÃO

Diante da Chapecoense, o Ceará tem três baixas de titulares que cumprem suspensão: Matheus Bahia, Richardson e Saulo Mineiro. Os dois primeiros completaram a sequência de três amarelos, enquanto o atacante foi expulso no final da partida contra o Operário-PR. Os atletas ficaram fora da lista de relacionados que contou com 22 jogadores.

O treinador alvinegro teve uma semana para pensar em quem ocupava estas vagas no time. Eric Melo, por exemplo, foi relacionado para os últimos cinco jogos, mas ainda não estreou com a camisa alvinegra. O atleta deve ficar no lugar de Bahia na lateral-esquerda.

No meio-campo, Lourenço preenche o espaço que foi de Richardson nos últimos cinco jogos. O camisa 97 lesionou o ombro direito na partida contra o Goiás e desfalcou o vovô em quatro jogos seguidos. Ele retornou no jogo passado e chegou a atuar por mais de 30 minutos. Já no ataque, Lucas Rian é o nome mais indicado para fazer trio com Erick Pulga e Aylon.

Na lista de relacionados teve a novidade de Rafinha, meia-atacante de 24 anos, que foi relacionado para seu primeiro jogo no Ceará. O atleta que chegou a vender pipa e lavar carro para sustentar a família, afirmou, em entrevista, que o time de Porangabuçu era a “oportunidade de sua vida”.

EQUILÍBRIO ALVINEGRO

Com Léo Condé, o setor ofensivo alvinegro vive seu melhor momento e é dono do melhor ataque da Série B, com 39 gols marcados. O trio de ataque da equipe, formado por Saulo, Erick Pulga e Aylon, é responsável por 21 desses tentos assinalados até aqui na competição. O camisa 16 puxa a artilharia com oito gols, seguido por Aylon, que balançou as redes em sete oportunidades.

A ausência de Saulo Mineiro, inclusive, quebra sequência de nove jogos consecutivos dos três jogadores no time titular. Lucas Rian, reserva que sempre entra no segundo tempo com Condé, deve assumir a ponta-direita. Dos últimos contratados, ele é quem tem mais minutagem, tendo atuado em seis partidas.

Sob comando de Condé, o Ceará atuou em 12 jogos, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Quando o recorte é feito apenas do ataque, o Vozão balançou as redes adversárias 19 vezes. A defesa, com o atual técnico, por exemplo, tomou 13 gols, e é um ponto que o time ainda busca o equilíbrio.

COMO CHEGA A CHAPE?

Em situação delicada na tabela, a Chape tem apenas 2 vitórias nos últimos 12 jogos, com um recorte finalizado com 5 empates e 5 derrotas. Apesar de ter vencido a Ponte Preta, fora de casa, por 2 a 0, o time amarga a zona de rebaixamento.

Depois de demitir Tcheco, que ficou por 12 dias no comando alviverde, o time catarinense agora é comandado por Gilmar Dal Pozzo, que já treinou o Ceará na década passada. Com três jogos à frente do time de Chapecó, o comandante tem dois empates e uma vitória. A missão do experiente treinador é livrar a equipe do rebaixamento para a Série C e, para isso, precisa melhorar como mandante, já que a Chape só tem uma vitória dentro de casa na Série B.

Para enfrentar o Ceará, o Índio Condá tem três desfalques certos neste domingo. O zagueiro Bruno Leonardo segue tratando lesão na coxa esquerda e fica de fora do confronto, enquanto o lateral-direito Maílton e o zagueiro João Paulo estão suspensos pela sequência do terceiro amarelo. O defensor, inclusive, tem passagem pela base do Fortaleza.

Apesar disso, o time catarinense terá os retornos do zagueiro Rodrigo Moledo, que volta de lesão, e do volante Foguinho, que volta a ser opção depois de cumprir suspensão contra a Macaca. O artilheiro do time na competição é Mário Sérgio, que soma seis gols, seguido por Bruno Leonardo, que tem quatro.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chapecoense-SC: Léo Vieira; Marcelinho, Eduardo Doma, Jhonnathan e Mancha; Auremir, Tárik, Thomás; Rafael Carvalheira, Mário Sérgio e Marcinho. Técnico: Celso Rodrigues.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Éric Melo; De Lucca, Lourenço e Lucas Mugni; Lucas Rian, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | CHAPECOENSE-SC X CEARÁ

Local: Arena Condá, em Chapecó-SC

Data: 15/09/24 (domingo)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistente 1: Marcelo Grando (MS)

Assistente 2: Diego dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)