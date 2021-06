Ceará perde para Santos na Vila Belmiro pela Série A; saiba como foi o jogo

O Ceará perdeu para o Santos por 3 a 1 neste sábado (5), pela 2ª rodada da Série A do Brasileiro. Após estrear com vitória frente ao Grêmio, o Vovô foi superado na Vila Belmiro, em São Paulo, com gols de Marinho, Jean Mota e Kaio Jorge - Vina, de pênalti, marcou para os visitantes.

Na classificação parcial, a equipe cearense ficou em 7º colocado, com três pontos. O duelo antecede a 3ª fase da Copa do Brasil, quando o time busca classificação no Clássico-Rei de quinta-feira (10), às 19h, na Arena Castelão.

Com empate na ida em 1 a 1, o regulamento prevê penalidades em caso de nova igualdade - o vencedor avança às oitavas. No Brasileirão, o próximo duelo é domingo (13), diante da Chapecoense, às 20h30, fora.

Primeiro tempo

O Ceará entrou em campo com mudanças na escalação, apostando em Vina e Jorginho juntos. Com marcação intensa, a estratégia era a transição rápida para atacar o Santos de linhas altas.

Legenda: O Santos teve mais posse de bola na Vila Belmiro contra o Ceará Foto: divulgação / Santos

O cenário poderia mudar logo aos 6, quando o árbitro Jean Pierre Gonçalves (RS) marcou pênalti de Messias - o zagueiro tentou cortar de cabeça e acertou o braço na bola. Na batida, Marinho mandou para fora. Com mais volume, o Peixe abriu o placar aos 18, em chute de longe de Jean Mota.

O Vovô produziu pouco e teve mais perigo com Jorginho, que parou no goleiro John. No último minuto, em escanteio, Messias cabeceou, e Alisson desviou com o braço. Após análise do VAR, os visitantes deixaram tudo igual em penalidade convertida por Vina aos 51.

Segundo tempo

Na volta do intervalo a partida ficou muito truncada. O Ceará ensaiou pressão alta e dificultou bastante a saída do Santos, o que diminuiu o ímpeto paulista.

Legenda: O Santos conseguiu dois gols no 2º tempo do confronto com o Ceará Foto: divulgação / Santos

Assim, o Ceará melhorou a marcação e foi assumindo as melhores investidas. Aos 12, Vina recebeu livre de marcação e chutou fraco para defesa de John.

Quando a equipe cresceu de rendimento, Pará levantou na área para corte errado de Messias na grande área. Bem posicionado, Marinho desempata: 2x1. Com o rival mais desnorteado, o Santos sacramentou a vitória com Kaio Jorge, de cabeça, após cobrança de escanteio.

Ficha técnica

Santos 3x1 Ceará

Competição: Campeonato Cearense - 6ª rodada

Data: 05/06/2021

Horário: 21h

Local: Vila Belmiro, em Santos/SP

Gols: Jean Mota aos 18´/1º T (1-0), Vina aos 51´/1º T (1-1), Marinho aos 18´/2º T (2-1) e Kaio Jorge aos 26´/2º T (3-1)

Cartões amarelos: Pará (S), Luan Peres (S), Alison (S), Fernando Diniz (S) e Lacerda (C)

Santos: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota (Boza) e Pirani (Ângelo); Marinho (Madson), Kaio Jorge (Marcos Leonardo) e Marcos Guilherme (Kevin). Técnico: Fernando Diniz.

Ceará: Richard; Buiú, Messias, Lacerda (Jordan) e Pacheco; Oliveira, Sobral (Charles), Vina (Rick) e Jorginho; Saulo (Wendson) e Vizeu (Cléber). Técnico: Guto Ferreira.