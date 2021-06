Oliveira analisa derrota do Ceará e pede foco na Copa do Brasil: “mudar a chave”

O Ceará perdeu para o Santos por 3 a 1 neste sábado (5), na 2ª rodada da Série A do Brasilerio. A equipe saiu atrás e empatou ainda na etapa inicial, mas não resistiu na volta do intervalo. Para o volante Oliveira, o duelo na Vila Belmiro foi decidido nos detalhes.

"Jogo grande é detalhe. Nós fizemos um ótimo 1º tempo, mas eles tiveram oportunidade e foram felizes com Jean, depois a gente empatou. Acredito que no 2º tempo estava controlado, mas nas oportunidades que tiveram, concluíram”, analisou.

Com calendário cheio, o Vovô tem pela frente uma decisão na 3ª fase da Copa do Brasil: encara o Fortaleza, quinta-feira (10), às 19h, na Arena Castelão. Oliveira pede foco do elenco nesse confronto.

“O importante é levantar a cabeça, mudar a chave. Pensar no Fortaleza que é um jogo muito importante pra gente, vamos tentar buscar a classificação", comentou.

Com empate na ida em 1 a 1, o regulamento prevê penalidades em caso de nova igualdade - o vencedor avança às oitavas. No Brasileirão, o próximo duelo é domingo (13), diante da Chapecoense, às 20h30, fora de casa.