Fortaleza e Ceará empatam em 1 a 1 pela Copa do Brasil

Os primeiros 90 minutos do Clássico-Rei pela 3ª fase da Copa do Brasil resultaram em empate. Na Arena Castelão, Cléber abriu o marcador para o Ceará, enquanto Wellington Paulista igualou o marcador para o Fortaleza.

O confronto decisivo acontece na próxima quinta-feira (10) na Arena Castelão, às 19h. Sem gol qualificado, um novo empate (por qualquer placar) leva a decisão para os pênaltis. Para sair classificado no tempo normal, só a vitória interessa para as duas equipes.

Primeiro tempo

Fortaleza e Ceará protagonizaram um jogo de muita intensidade física, mas de poucas chances criadas. A melhor aconteceu pelo lado alvinegro, que logo aos 10 minutos, abriu o marcador na Arena Castelão. Após finalização de Gabriel Dias, Felipe Alves defendeu, mas deu rebote e Cléber, atento como centroavante, não perdoou e empurrou para o fundo das redes.

A resposta tricolor aconteceu no minuto seguinte. Após cruzamento na área, David desviou e a bola passou próximo ao gol de Richard.

As bolas áreas foram bastante acionadas pelo Fortaleza de Vojvoda ao longo da partida. No entanto, com um forte poder de marcação pelo alto, Klaus e Jordan pouco oferecem brechas para os arremates de Wellington Paulista e demais atletas do tricolor.

Legenda: Cléber abriu o placar para o Ceará na Arena Castelão Foto: Fabiane de Paula

Segundo tempo

Em desvantagem no placar, o Fortaleza voltou pressionando o Ceará. Logo aos 2 minutos, Wellington Paulista arriscou de fora da área, mas a bola foi para fora.

A resposta do Ceará aconteceu minutos depois, aos 10, com Cléber novamente. Após finalização de fora da área de Vina, o atacante desviou na pequena área com o pé, mas a bola subiu e passou raspando o gol de Felipe Alves.

Pressionando a equipe de Guto Ferreira desde o início do 2° tempo, o Fortaleza chegou ao gol de empate com Wellington Paulista. Após cruzamento de Lucas Crispim, o atacante do Leão desviou de cabeça e acertou o canto de Richard.

A busca pelo segundo gol ficou cada vez mais evidente na partida. Porém, sem conseguirem criar chances claras, o duelo terminou empatado em 1 a 1.

Legenda: Wellington Paulista empatou o duelo para o Fortaleza no 2° tempo Foto: Fabiane de Paula