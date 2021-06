Guto avalia Ceará x Santos e lamenta erros defensivos na Vila Belmiro: “o grupo sentiu”

O técnico Guto Ferreira avaliou o desempenho do Ceará no revés para o Santos por 3 a 1 neste sábado (5), pela Série A do Brasileiro. Para o comandante alvinegro, após o empate no 1º tempo, o Vovô sofreu dois gols por conta de erros no sistema defensivo.

“Acabamos tomando um gol em uma infelicidade da zaga e o grupo sentiu. O Santos não tirou o pé e em uma bola parada onde estava treinada a situação, uma das características do Santos, jogada treinada para ser anulada, novamente teve vacilo”, lamentou.

Em campo, o treinador escalou desde o início a dupla Jorginho e Vina no meio-campo, uma composição diferente das últimas rodadas. Na coletiva, Guto explicou que tiveram pontos positivos e negativos, além de não descartar a possibilidade no futuro.

Legenda: O Santos teve mais posse de bola na Vila Belmiro contra o Ceará Foto: divulgação / Santos

“O nosso ataque conseguiu ter mais a posse, mas faltou agredir mais, faltou ultrapassar mais a última linha, finalizar mais. Foi ter a bola e não ser agressivo quanto necessita. Em outros momentos vamos voltar a usar sim (a dupla), vai depender da característica dos jogadores adversários, os dois laterais do Santos eram armadores, não velocistas, e isso possibilitou (os dois)”, declarou.

Na classificação parcial, a equipe cearense ficou em 7º colocado, com três pontos. O duelo antecede a 3ª fase da Copa do Brasil, quando o time busca classificação no Clássico-Rei de quinta-feira (10), às 19h, na Arena Castelão.

Com empate na ida em 1 a 1, o regulamento prevê penalidades em caso de nova igualdade - o vencedor avança às oitavas. No Brasileirão, o próximo duelo é domingo (13), diante da Chapecoense, às 20h30, fora.

Confira coletiva do técnico Guto Ferreira, do Ceará: