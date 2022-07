Ceará não terá o volante Richard contra o Palmeiras

O Ceará terá um desfalque certo para a estreia no returno da Série A, diante do Palmeiras no Castelão, no sábado (30), às 16h30. O jogador recebeu o 3º cartão amarelo diante do Juventude, neste domingo (24), pela 19ª rodada da Série A, e será desfalque.

Titular absoluto

Richard é titular absoluto do Ceará na temporada. São 16 jogos nesta Série A e 29 na temporada, com 2.240 minutos em campo. A última vez que o volante foi desfalque no Vovô, foi diante do Cuiabá, pela 13ª rodada da Série A.

Classificação

O Ceará terminou o 1º turno da Série A com 24 pontos, na 12ª colocação, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Sem competições paralelas no meio de semana, o Vovô só volta a jogar pela Série A.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil