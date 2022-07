Análise: Sem inspiração e intensidade, Ceará faz sua pior partida na Série A contra o lanterna

Em tese, o Ceará deveria se impor ao Juventude, mesmo atuando em Caxias do Sul, pela 19ª rodada da Série A. Afinal, o Vovô é um bom visitante na Série A pela forma que joga fora e enfrentaria o pior mandante, uma equipe com pouco repertório ofensivo e com defesa vulnerável.

Mas não foi isso que aconteceu. O Ceará fez sua pior partida na Série A e amargou a derrota por 1 a 0 para o lanterna, que não vencia a 9 rodadas.

A derrota se explica pela atuação alvinegra, sem inspiração e até passiva. Nada na equipe de Marquinhos Santos funcionou: nem o forte contra-ataque, que em tese deveria funcionar, nem o setor de meio campo que não marcou como deveria as inversões de jogo do adversário, e nem a defesa, que permitiu que a equipe com pior ataque do campeonato conseguisse seu gol da única forma possível: a jogada aérea.

E apesar de finalizar 17 vezes, não levou perigo real ao gol de Felipe Alves. Um time da qualidade do Ceará não pode finalizar tão mal e não exigir nenhuma grande defesa de um time tão limitado como o Juventude.

Jogada cantada

Desde o primeiro minuto do 1º tempo era nítido que o Juventude tentaria no jogo aéreo vencer o jogo, pois pelo chão a equipe é limitada. Então, tome cruzamento na área, até o gol de Pitta, aos 20 minutos do 2º tempo. O detalhe do gol é que Nino Paraiba, baixinho, marcava o centroavante do Juventude na hora do cabeceio.

O jogo esteve sempre a feição do Ceará, pela limitação do time da casa, mas o Vovô não conseguiu jogar. O trio criativo Vina-Mendoza-Lima pouco fez em campo, diferente de outros jogos como visitante. Cléber, retornando, até tentou ser a referência, finalizou algumas vezes, mas não foi decisivo.

Legenda: O Ceará fez uma partida fraca em Caxias do Sul e foi derrotado pelo Juventude Foto: Fernando Alves/ECJuventude

Raramente o Vovô teve velocidade para contra-atacar e Marquinhos Santos não conseguiu mudar o jogo com as alterações: as novidades Vázquez e Diego Rigonato, que estrearam, tentaram mudar a cara do jogo, mas em vão, e Rodrigo Lindoso, Matheus Peixoto e Fernando Sobral, que geralmente entram na etapa final de jogo, também não.

Returno

Em suma, o Ceará decepcionou ao perder para o pior time da Série A. Mas ainda mais pela passividade e falta de jogo, de repertório. O jogo era muito físico, se sabia disso, o Juventude é um time que joga assim, mas o Vovô terá que apresentar soluções e vencer.

Terminar o 1º turno com 24 pontos e em 12º no meio da tabela é uma posição razoável, mas poderia ser melhor. Estar na zona de classificação para a Sul-Americana é interessante, a "gordura" para o Z4 também - 5 pontos - mas o time pode jogar mais.

Ao melhorar o rendimento em casa - são duas vitórias seguidas na Série A - a tendência é subir de rendimento, mas para buscar algo maior, como uma vaga na Libertadores - o time não pode repetir atuações fora de casa com a deste domingo.