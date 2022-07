Juventude x Ceará pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

O Ceará entra em campo neste domingo (24), diante do Juventude, às 16 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encerramento do 1º turno da Série A e pode confirmar o bom momento do Vovô na competição.

Vindo de duas vitórias seguidas na Série A - Corinthians e Avaí no Castelão - o Vovô busca vencer a 3ª, agora fora de casa, e finalizar o turno com sua melhor campanha em pontos corridos. Em 11º com 24 pontos, o Ceará pode chegar aos 27 e finalizar o turno no G-10. Em 2021 e 2020, o Vovô encerrou o turno com 24 pontos, em 2019 com 22, e em 2018, com 16. Já em 2010, o Vovô somou 25 pontos em 2010 e 2011.

Que horas começa a partida



O jogo começará às 16 horas (horário de Brasília).



Onde assistir



A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.





Palpites



Força como visitante



E conquistar sua melhor campanha em um 1º turno dos pontos corridos, o Ceará confia em seu retrospecto como visitante na atual edição da Série A. O Vozão é o 7º melhor visitante, com 13 pontos conquistados e 48,15% de aproveitamento. Em 9 jogos, são 3 vitórias, 4 empates e duas derrotas, com 10 gols marcados e 8 sofridos.

Já o Juventude, é o último colocado da Série A com 13 pontos e o pior mandante. São apenas 6 pontos em 9 jogos, com uma vitória, 3 empates e 5 derrotas. São 7 gols marcados e 14 sofridos, com 22,22% de aproveitamento.

Legenda: Vina vive grande fase e é uma das armas do Vozão diante do Juventude Foto: FABIANE DE PAULA



Reforços



Para o duelo, Marquinhos Santos contará com dois reforços: o meia Diego Rigonato e o atacante Jhon Vásquez, que foram regularizados no meio de semana e viajaram. De desfalques, o lateral-esquerdo Victor Luís e o atacante Dentinho estão fora por lesão.

O atacante Cléber, que retorna ao Vovô após cumprir suspensão, espera jogo difícil em Caxias do Sul.

"Jogo difícil, na casa deles, precisamos entregar tudo para sairmos com a vitória. Sabemos da colocação que eles se encontram, mas isso não quer dizer nada, não existe jogo fácil no Brasileirão, vamos com força máxima para sair com os três pontos", disse ele.

Juventude

O time gaúcho vem de goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 0 no Estádio Mané Garrincha e continuou na última colocação da Série A, com 13 pontos. Para o jogo com o Ceará, o volante Jadson, expulso no jogo em Brasília, e o atacante Ricardo Bueno, que recebeu o terceiro amarelo, são desfalques.

Prováveis Escalações

Juventude:

César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Jean Irmer, Yuri Lima e Bruno Nazário; Paulo Henrique, Edinho (Capixaba) e Isidro Pitta (Vitor Gabriel). Técnico Umberto Louzer

Ceará:

João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richardson, Richard Coelho, Vina; Mendoza, Lima e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos





FICHA TÉCNICA | Juventude x Ceará

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 24 de julho de 2022, às 16 horas

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima - MG

Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira - MG

Assistente 2: Marcio Gleidson Correia Dias - PA

Árbitro de Vídeo: Adriano Milczvski - PR







