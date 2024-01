Ceará não planeja buscar mais zagueiros no momento mesmo com Luiz Otávio “de molho”

Apesar de não contar com Luiz Otávio por pelo menos nove meses, o departamento de futebol do Ceará não pretende buscar mais um zagueiro para o clube neste momento. Ainda assim, o Vovô deve contar com pelo menos seis atletas da posição neste início de temporada.

Além dos remanescentes David Ricardo e Lucas Ribeiro, o Vovô trouxe na atual janela de transferências os zagueiros Matheus Felipe, do Athletico-PR, e Ramon Menezes, do Atlético-GO. Os recém-chegados, inclusive, formaram dupla em um dos times montados pelo técnico Vagner Mancini no treino aberto feito pelo Ceará no sábado passado.

Além deles, o Ceará deverá ganhar o reforço de dois jovens zagueiros da base. O primeiro é Jonathan, de 19 anos, que chegou a fazer duas partidas pelo time profissional do Vovô na Série B do ano passado, sendo uma como titular. O outro é Yago, de 20 anos, que está emprestado ao Vovô pelo Ibrachina-SP.

Os dois estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Ceará e com a eliminação do Alvinegro, devem se juntar ao time principal e se tornarem opção para Mancini. Já estava nos planos da comissão técnica agregar alguns jogadores do Sub-20 ao time principal.

O Ceará ainda segue no mercado, mas as prioridades de posição são lateral-direito e volante. Para a primeira, o Vovô conta atualmente apenas com Raí Ramos, enquanto para a volância, apenas Richardson atua lá por origem.