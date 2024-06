Ceará marca nova Assembleia para votação do estatuto do clube após decisão da Justiça

A diretoria executiva do Ceará divulgou, nesta quarta-feira (12), o edital para convocação dos membros do Conselho Deliberativo para a votação do novo estatuto do clube. O evento seria na última terça (11), mas uma decisão judicial remarcou a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 21, sexta-feira.

Vale ressaltar que o novo momento será às 19h, em Porangabuçu. Como determinado em reunião no sábado (8), a definição sobre a mudança estatutária será com voto aberto e também nominal.

A presença da torcida e da imprensa estão confirmadas. A alteração da data, definida pela Juíza de Direito Antônia Dilce Rodrigues Feijão, ocorreu para que a gestão do Ceará tenha mais tempo para melhor organizar o evento, garantir segurança ao público e seguir os ritos estatutários previstos.

Votação do novo estatuto do Ceará

Legenda: O Ceará define o novo estatuto do clube em votação na próxima semana Foto: arquivo / SVM