Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará libera check-in para jogo contra o Cruzeiro, o penúltimo em casa nesta Série A

Equipes se enfrentam no sábado (29) pela Série A do Brasileirão, no Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:33)
Jogada
Legenda: Torcedores do Ceará na Arena Castelão
Foto: Thiago Gadelha/SVM

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Ceará e Cruzeiro, pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos ainda será iniciada, mas a data do início da venda ainda não foi confirmada pelo clube.

Esta será a penúltima partida do Ceará em casa na temporada 2025. Antes disso, a equipe terá um importante compromisso fora de casa, contra o Mirassol. A equipe cearense entra em campo nesta segunda-feira (24), às 19h.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube. A data do início da venda dos ingressos ainda não foi confirmada pelo clube.

Assuntos Relacionados
Foto de torcedores do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará libera check-in para jogo contra o Cruzeiro, o penúltimo em casa nesta Série A

Equipes se enfrentam no sábado (29) pela Série A do Brasileirão, no Castelão

Daniel Farias Há 21 minutos
Foto de Luis Otávio, jogador cearense do Internacional

Jogada

Internacional acerta venda de jóia cearense ao Orlando City, dos Estados Unidos

Luis Otávio é natural de Beberibe, no Ceará, e vai render R$ 19 milhões aos cofres do Colorado

Samir de Carvalho* Há 1 hora
Weghorst e Casemiro comemoram gol

Jogada

Manchester United x Everton na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pela 12ª rodada do Campeonato Inglês

Daniel Farias 24 de Novembro de 2025
Foto de Ke'Shawn Vaughn, do San Francisco 49ers

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (24)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 24 de Novembro de 2025
Foto de Scottie Barnes, jogador do Toronto Raptors, durante jogo contra o Dallas Mavericks na NBA 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (24)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 24 de Novembro de 2025
Final da Europa League entre Tottenham e Manchester United

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025

Daniel Farias 24 de Novembro de 2025