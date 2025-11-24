Ceará libera check-in para jogo contra o Cruzeiro, o penúltimo em casa nesta Série A

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Ceará e Cruzeiro, pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos ainda será iniciada, mas a data do início da venda ainda não foi confirmada pelo clube.

Esta será a penúltima partida do Ceará em casa na temporada 2025. Antes disso, a equipe terá um importante compromisso fora de casa, contra o Mirassol. A equipe cearense entra em campo nesta segunda-feira (24), às 19h.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Ceará já podem confirmar presença na partida através do site sociovozao.com. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site vozaotickets.com e nos pontos de venda de ingressos do clube. A data do início da venda dos ingressos ainda não foi confirmada pelo clube.