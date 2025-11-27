Ceará intensifica preparação para duelo contra o Cruzeiro no Brasileiro

O Ceará realizou o penúltimo trabalho nesta quinta-feira (27), com foco no Cruzeiro. Sob comando de Léo Condé, o grupo participou de atividades em Carlos de Alencar Pinto. A equipe vem de derrota para o Bragantino na rodada passada do Campeonato Brasileiro.

A equipe acompanhou um vídeo passado pela Análise de Desempenho. Em seguida, foi para o gramado do Vovozão. A primeira atividade foi focada nas finalizações, com o grupo de dividido em dois. Em seguida, o técnico realizou um trabalho coletivo.

O Ceará está em 14º lugar, com 42 pontos somados. A equipe volta a campo no sábado (29), quando recebe o Cruzeiro na Arena Castelão. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileiro.