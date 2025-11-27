Diário do Nordeste
Presidente do Ceará escreve carta à torcida e pede apoio: 'milhares de alvinegros por mais 3 pontos'

Vovô tem partida decisiva contra o Cruzeiro neste sábado (29) e conta com o apoio do torcedor

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 17:42)
Jogada
Legenda: Ceará enfrenta o Cruzeiro neste sábado (29), na Arena Castelão, e conta com o apoio do torcedor em confronto decisivo
Foto: Fabiane de Paula/SVM

Na tarde desta quinta-feira (27), João Paulo Silva, presidente do Ceará publicou uma "carta aberta" em convocação à torcida alvinegra para o jogo contra o Cruzeiro neste sábado (29), em duelo válido pela 35ª rodada, na Arena Castelão. Em momento delicado na temporada, urgindo de uma reação para confirmar a permanência do Vovô na elite nacional para 2026, o mandatário escreveu ressaltando o trabalho de regularidade ao longo do ano, a história do clube e valorizou a força da relação entre o time e atorcida em momentos mais tensos.

Confira a carta aberta

Nunca conseguimos nada sem esforço! “Ninguém deu nada de graça pra gente” é uma das frases que eu escuto dentro do vestiário do Ceará. E isso é uma verdade incontestável, não apenas nesta temporada, mas nos 111 anos de nossa história. Não somos os favorecidos nos critérios, cotas ou análises. Mas não precisamos disso para ter feito um campeonato de regularidade. O trabalho árduo diário em Porangabuçu e a força que só a Nação Alvinegra tem nos fizeram chegar até aqui.

Se dentro de campo, sabemos que somos capazes, a certeza é que, do lado de fora, a nossa arquibancada ganha jogo, sim. E precisamos provar isso mais uma vez. No sábado, temos um adversário desafiador pela frente. Um dos postulantes ao título, mas que já experimentou de perto a força e superação do Ceará.

Mesmo nunca estando entre os times da zona de descenso, é natural, pela proximidade do fim do Campeonato Brasileiro, que os cálculos comecem a ser feitos. Mas a conta que realmente queremos fazer é a da soma de milhares de alvinegros na busca por mais três pontos na tabela. Juntos, campo e torcida em um só sentimento. Chegamos de mãos dadas até aqui e vamos continuar assim. Nosso fator determinante é o nosso torcedor.

Outro termo muito frequente antes dos jogos, principalmente nas falas do nosso capitão Richardson, e reproduzido por muitos outros, é sobre ser “um time com identidade forte de luta, resiliência e superação”. Independentemente das circunstâncias, não paramos de lutar. Somos um time que batalha, não desiste e se doa até o último lance de cada jogo.

O Ceará Sporting Club é movido por uma força que pulsa de nossas arquibancadas. Jamais nos damos por vencidos. E assim resistimos, triunfamos e seguiremos.

João Paulo Silva
Presidente do Ceará S.C

* Sob supervisão de Gustavo de Negreiros

