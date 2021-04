Ceará iniciará maratona de jogos a partir do dia 18

Pelo sucesso na temporada 2020, o Ceará já se planejava para um calendário farto de competições, só no 1ª semestre jogando 5 competições: Estadual, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e início da Série A. Com o Estadual paralisado desde o dia 12 de março, o Vovô teve semanas cheias com apenas a Copa do Nordeste em disputa, mas o clube terá pela frente uma maratona de jogos a partir do fim de semana que vem.

No dia 18, o Vovô joga pelas quartas de finais da Copa do Nordeste diante do Sampaio Corrêa, e no dia 21 estreia na Copa Sul-Americana diante do Jorge Wilstermann, ambos no Castelão. Se o Alvinegro for avançando na Copa do Nordeste, intercalará os jogos semifinal e final com as datas na 1ª Fase da Sul-Americana até o início da Série A, no dia 30 de maio, quando enfrenta o Grêmio no Castelão. Em 42 dias, serão 11 jogos, ou seja, um jogo a cada 3,8 dias. E a maratona pode ser ainda maior caso o Campeonato Cearense seja retomado, mas o Ceara só teria uma data livre neste período, no dia 23 de maio.

De respiro, há o alento da Copa do Brasil, que para o Ceará, pelo título da Copa do Nordeste de 2020, entrará na 3ª Fase, com início previsto para 2 de junho. O técnico Guto Ferreira analisou a maratona de jogos do Alvinegro e cita planejamento.

dois serão fora do país. E se formos passando de fase na Copa do Nordeste, que é o que queremos, o planejamento precisará ser muito bem feito", destacou Guto. "Vamos estar na fase classificatória de uma competicão e na fase quartas de final da outra em jogo único. Dos 3 primeiros jogos da Sul-Americana,. E se formos passando de fase na Copa do Nordeste, que é o que queremos, o planejamento precisará ser muito bem feito", destacou Guto.

O técnico do Ceará também avalia a possibilidade de dois jogos em casa na Copa do Nordeste, as quartas de finais e a semifinal se passarmos do Sampaio Corrêa. "A equipe estará bem preparada em campo e fora do campo, teremos que administrar elenco, viagens. Não dá para escolher muito não, são duas competições importantes. Para cada jogo estará que tiver melhor", declarou.

Provável calendário do Vovô

– Ceará x Jorge Wilstermann, na Arena Castelão, às 19h15 24/04 – Semifinal da Copa do Nordeste (se avançar)

