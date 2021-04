CBF detalha tabela das quartas de final da Copa do Nordeste; confira jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta segunda-feira (12), a tabela das quartas de final da Copa do Nordeste. Líderes dos seus respectivos grupos, Ceará e Fortaleza atuarão na Arena Castelão. A Rádio Verdes Mares transmite os dois jogos ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha em Tempo Real.

O duelo do Tricolor do Pici contra o CSA/AL acontece neste sábado (17), às 16h, na Arena Castelão. Vale lembrar que os confrontos das quartas e semifinal são realizados em jogos únicos, com mando de campo da equipe de melhor campanha.

Desta forma, o Ceará também atuará na Arena Castelão. O jogo contra o Sampaio Corrêa/MA acontece um dia depois, no domingo (18), às 16h.

Confira os jogos das quartas de final

17/04 – Fortaleza x CSA/AL, na Arena Castelão, às 16h

17/04 – Bahia x CRB/AL, no Estádio de Pituaçu, às 16h

18/04 – Ceará x Sampaio Corrêa/MA, na Arena Castelão, às 16h

18/04 – Vitória x Altos/PI, no Barradão, às 18h

VAR nas fases decisivas da Copa do Nordeste

A organização da Copa do Nordeste anunciou, nesta segunda-feira (12), a liberação do árbitro de vídeo (VAR) na reta final da competição. A medida foi adotada após reunião dos clubes com a CBF.

O recurso tecnológico será utilizado nos últimos oito jogos do torneio regional. Assim, é válido para as quartas e semifinal, ambas em confronto único, e para a finalíssima, prevista para ocorrer em duas partidas.