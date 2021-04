Conmebol detalha tabela do Ceará na Copa Sul-Americana 2021; veja dia e horário dos jogos

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (12) a tabela detalhada da Copa Sul-Americana 2021. Após 10 anos de sua última participação no torneio internacional, o Ceará estreia diante do Jorge Wilstermann (BOL), na próxima quarta-feira (21), às 19h15, na Arena Castelão.

Sorteado no Grupo C, a equipe de Guto Ferreira terá a companhia de Jorge Wilstermann (BOL), Arsenal de Sarandí (ARG) e o eliminado da 3ª fase da Pré-Libertadores entre Bolívar (BOL) x Junior Barranquilla (COL). A definição do grupo do Vovô acontece nesta quinta-feira (15).

Confira os confrontos do Ceará na Sula:

21/04 – Ceará x Jorge Wilstermann, na Arena Castelão, às 19h15

27/04 – Arsenal de Sarandí x Ceará, no Estádio Julio Humberto Grondona, às 19h15

05/05 – Junior/Bolivar x Ceará, local indefinido, às 19h15

12/05 – Ceará x Arsenal de Sanradí, na Arena Castelão, às 19h15

20/05 – Ceará x Junior/Bolivar, local indefinido, às 19h15

27/05 – Jorge Wilstermann x Ceará, no Estádio Felix Capriles, às 19h15

Regulamento da Sul-Americana 2021

Pela primeira vez realizado em fase de grupos, a Copa Sul-Americana reunirá 32 equipes divididas em oito grupos, com quatro clubes cada. O primeiro colocado de cada grupo avançará para o mata-mata do torneio.

Premiação

Primeira fase: US$ 225 mil por jogo como mandante (em disputa).

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo como mandante

Eliminados: US$ 120 mil (x8)

Oitavas de final: US$ 500 mil

Quartas de final: US$ 600 mil

Semifinal: US$ 800 mil

Vice-Campeão: US$ 2 milhões

Campeão: US$ 4 milhões

Valor total que um campeão pode receber (desde a fae de grupos): US$ 6,8 milhões (R$ 37,8 milhões na cotação atual)