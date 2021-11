Ceará goleia Fortaleza pelo Campeonato Cearense de Futsal

O Ceará goleou o Fortaleza no Clássico-Rei na noite desta sexta-feira (12), pela 7ª rodada Campeonato Cearense de Futsal. O Alvinegro fez 8 a 3 no Tricolor, se mantendo com 100% de aproveitamento na competição.

Os gols do Vovô foram marcados por João César (3), Rafinha (2), Dedezinho, Domar e Railton. Os gols do Fortaleza foram marcados por Evaristo, Fernandinho, Lelê.

O jogo

Apesar da elástica goleada, o Ceará saiu atrás no placar logo no início da partida com um gol de Evaristo, mas Rafinha tratou de empatar o jogo em seguida. A virada veio em boa trama ofensiva e concluída por Domar.

Melhor em quadra, o Ceará tratou logo de transformar o domínio em goleada. Dedezinho, João César e Railton ampliaram a vantagem para 5 a 1.

No segundo tempo, o Fortaleza chegou a diminuir o placar para 5 a 3, com gols de Fernandinho e Lelê, mas o Vovô não deixou o rival encostar no placar. Bruno Lambão fez defesas importantes para evitar os gols.

A reta final do confronto Railton aproveitou o contra-ataque rápido e marcou o sexto gol alvinegro na partida.

Para sacramentar a goleada, o camisa 10 João César, marcou os dois últimos gols do Vozão na partida.

Com o resultado, o Vovô se mantém firme na liderança do grupo A, com 21 pontos conquistados. O Fortaleza é o vice-líder, com 18.

Hegemonia

No primeiro jogo entre os dois no campeonato estadual de 2021, o Time Alvinegro goleou por 4 a 2, com gols e Sapinho, João César, Wepe e Levy. Desde a retomada do futsal alvinegro, em 2019, o Ceará ainda não perdeu para o rival Fortaleza.

Ceará x Fortaleza: como foi o jogo