Ceará fará treino aberto neste sábado, véspera do Clássico-Rei

O Ceará vai realizar um treino aberto neste sábado, (4), visando a preparação do time para o Clássico-Rei, pela Copa do Nordeste. A atividade acontece a partir das 17h, no CT de Porangabuçu, sede do alvinegro.

Este será o primeiro contato do clube com a torcida dentro do CT em 2023. O último treino aberto ocorreu ainda no dia 12 de julho de 2022, também às vésperas de Clássico-Rei, porém, pela Copa do Brasil.

A partida entre Ceará e Fortaleza acontece no próximo domingo, (5), na Arena Castelão, às 18h30, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Informações sobre a venda de ingressos para o jogo e acesso de sócio torcedores ainda não foram divulgadas.